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Где отключат свет 25 сентября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 25 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

25.09.2023 с 10:00 до 17:00    

Пудомягское СП:

д. Покровская,

д. Антелево.