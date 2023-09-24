«Та самая легендарная партитура». Президентская библиотека ко дню рождения Д. Д. Шостаковича

В фонде Президентской библиотеки хранится эта легендарная партитура «Ленинградской симфонии», которая лежала перед дирижёром Самуилом Самосудом во время первого исполнения произведения в марте 1942 года солистами оркестра Большого театра, эвакуированными в Куйбышев. А уже в августе 1942 года по ней дирижировал Карл Элиасберг в зале Ленинградской филармонии. В оцифрованной библиотекой подшивке газеты «Ленинградская правда» в номере за 7 августа 1942 года читаем заметку о подготовке исполнения Седьмой симфонии, которую так ждал блокадный город: «В беседе с корреспондентом ТАСС товарищ Элиасберг рассказал: „Вся подготовительная работа нами закончена. Сейчас коллектив оркестра занят художественной отделкой исполнения симфонии. Партитура Седьмой симфонии написана для удвоенного состава оркестра. В условиях блокированного города это поставило перед нами ряд трудностей. Мы привлекли к работе над симфонией музыкантов из армейских оркестров». <…> Шостакович писал симфонию под бомбёжками и артиллерийскими обстрелами. Может быть, именно поэтому он сумел так глубоко и волнующе выразить чувства миллионов героических борцов за свободу, культуру и счастье советского народа“».

На портале можно ознакомиться с электронной репродукцией программки: «Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича». Симфония была исполнена Ленинградским симфоническим оркестром под руководством дирижера К. И. Элиасберга в Большом зале филармонии 9 августа 1942. На программке написаны слова автора музыкального произведения: «Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу - Ленинграду я посвящаю свою 7-ую симфонию».

Президентская библиотека и Петербургский Дом радио, где хранится уникальная партитура, дали ей вторую жизнь, сделав доступной в электронной среде для всех музыкантов не только в России, но и за её пределами. Бумажный экземпляр не терпит частого использования и перелистывания. Партитура в буквальном смысле слова «прошла» тяжёлые военные, блокадные годы, поэтому она бесценна. Благодаря оцифрованному варианту, теперь можно увидеть своими глазами оригинал музыкального документа. Каждая из 4-х частей симфонии представлена в отдельной тетради. На страницах партитуры имеются дирижерские пометы Самуила Самосуда и Карла Элиасберга. На обороте титульного листа первой тетради указан состав оркестра (инструменты) и информация о первом исполнении симфонии.

Подробнее о том, как проходила передача Петербургским Домом радио партитуры 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича можно посмотреть в видеоролике на портале Президентской библиотеки.