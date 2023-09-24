Вера Семёнова: «Село моё Орлино!»

Для меня, в своё время юного начинающего краеведа, В.П. Семёнова в 1990-х годах «открыла» затерянные тропинки в прошлое родной для неё земли, познакомила с орлинскими старожилами, поделилась краеведческими находками. Это она, работая в библиотеке, собрала уникальный исторический материал, собрала и оформила альбомы, составила «Орлинскую летопись», провела немало сельских праздников и патриотических мероприятий, в 1985 году организовала клуб рукодельниц, жила заботами своих односельчан. Многие приходили и приходят в её гостеприимный дом на Центральной улице за помощью. Ей до боли знакомы все уголки уходящего Орлина, и она переживает за судьбу погибающего Строгановского парка. Для меня она является символом настоящего сельского интеллигента, труженика.

…Вера Павловна родилась в этом селе в 1937 году, на её судьбу выпали непростые испытания, но она всё же считает, что прожила достаточно счастливою… Её отец, выходец из крестьян, Павел Николаевич Тылесов, был уроженцем соседней деревни Лампово, до войны трудился шофером на стекольном заводе «Дружная Горка». Мать, Ольга Федоровна, - из местных, до войны работала в оздоровительном санатории «Орлино».

«Моя мама прожила очень сложную жизнь. До замужества похоронила отца, трёх братьев, сестру - все они умерли от чахотки, которую привёз ее отец после Гражданской войны, – вспоминает Вера Павловна. – Выйдя замуж, она похоронила двоих детей, я родилась третьей. Затем Финская война, на которой моего отца ранило, он лежал в госпитале, вернулся домой с пулей в лёгком и был не пригоден к службе в армии, когда началась Великая Отечественная война…

В нашем большом доме во время оккупации жили немцы, переселив нас на кухню. Отец работал на стекольном заводе «Дружная Горка» и под конвоем немцев возил женщин на дрезине на окрестное болото за добычей торфа для топки заводских печей.

В 1943 году отец нашёл или может ему кто-то дал советскую листовку о том, что нас скоро освободят, эту листовку он дал почитать женщинам. В результате его кто-то предал. Немцы арестовали отца и отправили на допрос в комендатуру, размещавшуюся в Дружноселье.

Мама моя ходила и просила его отпустить, она в это время была уже беременной. Немцы, выяснив, что у нас в доме живёт лётный состав и отец не партизан, его отпустили, но всю семью наказали. В конце декабря 1943 года нас вместе с другими жителями Орлина отправили эшелоном со станции Строганово в телячьих вагонах в Латвию. Счастье было в том, что отца не расстреляли!

В Латвии мы жили в рабочих лагерях. Родители работали на кирпичном заводе, восстанавливали железные дороги, укладывали шпалы после бомбежки. Наши бараки были вдоль железной дороги и нас часто бомбили. Я помню эти голодные дни, холодные деревянные нары, мокрые одежды и клопов. Там в Валке родился мой брат, нянчили его все дети – мама лежала в лазарете с рожистым воспалением. Брат болел. Думали, он умрёт – ему давали жовонку из хлеба в марле, и он её сосал – выжил!

Наше село Орлино освободили 30 января 1944 года, но домой мы смогли вернуться только в августе 1945-го. Дом был разграблен, стоял без окон, без дверей.

Мама заболела - у неё открылся туберкулёз легких… Я пошла в школу, мне сшили из шинели пальто, дали сапоги, переделанные из взрослых сапог еще в Латвии. Сумка тряпичная, тетради из мешков содовых с завода «Дружная Горка». Тетради нарезали и сшивали толстыми нитками. Мама умерла, когда я пошла в 3 класс, ей было 35 лет. Таким было моё детство…

В январе 1948 года отец женился на учительнице из Ленинграда. Приёмной матери было всего 25 лет. Родился брат Павел, через год сестра Люба, и я стала нянькой. Окончив 7 классов, я в 1952 году устроилась на работу в Орлинский продуктовый магазин, поступила в торговую школу, где проучилась год, но торгового работника из меня не получилось… В 1955-1956 годах работала на заводе «Дружная Горка».

В 20 лет вышла замуж за Юрия Николаевича Семёнова из деревни Лампово. Начинали супружескую жизнь в старой избушке, там родила дочь, потом стали строить новый дом в Орлино. Нищета страшная, но мы были молодые. В семейной жизни начались сложности и разочарования, так как муж стал выпивать. После «Дружной Горки» я устроилась на работу в Орлинскую пекарню, труд здесь очень тяжёлый. Рядом росла дочь, в детский садик не попасть. По состоянию здоровья я оставила работу в пекарне и устроилась в сельсовет.

И тут вдруг, видимо, Господь пожалел меня: в 1965 году освободилась должность библиотекаря при Орлинском сельском совете (прежняя заведующая библиотекой, ветеран войны Зинаида Васильевна Мухина, возглавлявшая библиотеку с послевоенного периода, получила комнату и переехала жить в Ленинград). Но для такой работы мне нужно было получить образование. В январе 1965 года я пошла в 8 класс вечерней школы, а окончив её, поступила в библиотечный техникум. В семейном отношении для меня это было трудное время, муж не поддержал мою учебную инициативу, но я сумела настоять на своём».

С этого времен и началась «библиотечная» биография Веры Павловны. А еще общественная: ей предложили стать депутатом и возглавить комиссию по культуре и быту. Она ответственно работала с местным населением и дачниками, с администрацией и тружениками передового совхоза «Орлино».

Это была счастливая эпоха для библиотеки, потому что в то время взрослые и дети очень много читали. Число читателей постоянно увеличивалось и к 1996 году составило около 700 человек. Книжный фонд насчитывал 12,5 тысяч книг, много было периодических изданий. Библиотека находилась тогда в одном из помещений сельского совета, в большом здании на берегу озера. С благодарностью вспоминает В.П. Семёнова свою школьную учительницу Елену Владимировну Цыбину, которая еще в начальной школе привила ей любовь к чтению и бережному отношению к книге. Ее многолетний педагогический труд отмечен орденом Трудового Красного Знамени.

Вера Павловна старалась быть примером для односельчан. В 1976 году ее дом и приусадебную территорию признали победителем регионального конкурса на лучшее домовладение. В 1980 году трудовая деятельность заведующей отмечена почётным знаком Министерства культуры РСФСР «За отличную работу». Орлинская библиотека тогда славилась в Гатчинском районе, ставилась в пример, к В.П. Семёновой уважительно относились коллеги.

В 1996 году на её долю выпала большая трагедия – пожар в здании сельского совета, когда огнём была уничтожена значительная часть книг. Село осталось без центра культуры. Но ненадолго. Тогдашняя глава администрации Татьяна Николаевна Жвикова предложила Вере Павловне заново обустраивать библиотеку в небольшом домике, где раньше размещалась ветлечебница. Вера Павловна восстановила библиотеку, ее книжный фонд и сумела создать здесь уютное помещение с краеведческим уголком и выставкой замечательных работ рукодельниц.

Вспоминаю, как в 1999 году В.П. Семёнова с размахом и уважением к своим землякам отмечала 500-летие первого упоминания Орлинской земли в Новгородской писцовой книге. К празднику «Не исчезай, моё село…», она вела подготовку три года, сама была ведущей, готовила поздравления для каждого почётного и старейшего жителя села, никого не забыв. Этому событию она посвятила стихи:

Село моё родное, ты красиво!

И Орлиным не зря тебя зовут.

Ты часть земли в большой России,

И люди здесь прекрасные живут!..

Отмечала она и столетие библиотеки, основанной графом Строгановым, после революции преобразованной в избу-читальню, книжный фонд которой был утрачен в войну.

О работе Орлинской библиотеки не раз рассказывала на своих страницах газета «Гатчинская правда»:

«Жители села приходят сюда, чтобы взять для чтения журнал или книгу, сверить по газете свой выигрыш лото, посмотреть выставку одной картины, просто пообщаться с добрым и приветливым библиотекарем. Да и как сюда не зайти, – рассказывала в октябре 2000 года корреспондент «Гатчинской правды» Зинаида Скорнякова в статье «Жива библиотека сельская». – В этом небольшом двухкомнатном домике книги расставлены так, что сами «выходят» навстречу посетителю, обступают его. Спрашиваю у Веры Павловны, почему так уютно.

– Всё сделано своими руками. Сама белила потолок, утепляла пол, мыла стеллажи, гладила занавесочки.

Добавим, что даже домик этот, после пожара старой библиотеки, ей пришлось самой «отбивать» у других претендентов…

Из окна Орлинской сельской библиотеки виден край озера и недавно отреставрированная Спасо-Преображенская церковь. Вместе с деревьями старинного парка этот уголок нашей малой Родины производит неизгладимое впечатление. Каждый день любуется им и Вера Павловна Семёнова, как никто другой прочувствовавшая его культурную ценность».

Благодаря работе в библиотеке В.П. Семёновой удалось познакомиться с многими интересными людьми.

«Таким уважаемым читателем был пенсионер Николай Семёнович Патрубович, - рассказывает Вера Павловна. – Он первым стал рассказывать о нашем селе, его историю, показывать имеющиеся у него старые фотографии. Он вспоминал о большом графском доме, от которого к озеру шла липовая аллея; о приезжавшем в имение Строгановых художнике Крамском, жившем на даче в Сиверской; о прекрасной оранжерее, где выращивались экзотические растения и всевозможные цветы для украшения усадьбы. А какой ухоженный здесь был парк! Н.С. Патрубович крещён в нашей церкви, а его крёстным стал граф Строганов, потому что отец новорожденного служил у графа лекарем и работал в лечебнице, устроенной графом рядом с усадьбой.

Нельзя не сказать о сельской труженице Анастасии Петровне Лобиковой - матери-героине, воспитавшей десять детей в трудное послевоенное время. Лобикова удостоена звания «Почетный гражданин Гатчинского района». Её младший сын Сергей и сейчас живёт в родительском доме на улице Пески.

В Орлине жил и творил талантливый художник, местный уроженец Александр Малов…»

С большой любовью Вера Павловна перебирает бесценное наследие своего краеведческого архива: альбомы, старинные фотографии и документы, газетные вырезки… Вот редкий снимок бывшего господского дома, когда в нём до войны находился санаторий. Дом был сожжён немецко-фашистскими захватчиками при отступлении. А вот уже её личный архив, почетные грамоты, депутатские удостоверения, награды…

Сейчас эстафету памяти она передаёт юному поколению. Вместе со мной ее навещает 18-летний парнишка Никита Козачёк, орлинский дачник, представитель старинных местных родов Абрамовых и Королёвых, студент второго курса Санкт-Петербургского технологического института. А это значит, что история родного села не будет предана забвенью.

В.П. Семёнова охотно делится своим историческим багажом, ей есть о чём рассказать, поделиться своим жизненным опытом. И хотя здоровье уже подводит, наша героиня, будучи на заслуженном отдыхе, не сидит без дела. Её талант невероятного жизнелюбия, стремления всё время быть в центре общения, творческая инициатива, любовь к своей земле – хороший и заразительный пример.

Многолетний труд Веры Павловны, ее добрые дела не пропали даром и не были напрасными. Сельская библиотека продолжает свою работу. За всё хочется сказать ей спасибо! Пожелать крепкого здоровья и благополучия.

Андрей Бурлаков