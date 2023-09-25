Делегация Ленинградской области прибыла в Беларусь
Визит делегации Ленинградской области в Республику Беларусь начался с возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Хатынь».
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Первым цветы возложил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
- Нас с Республикой Беларусь объединяет общая история. В годы войны фашисты в Белоруссии уничтожили почти 6 тысяч деревень. 270 деревень ― вместе с жителями. В Ленинградской области десятки деревень с такой же страшной судьбой. Чтобы не было повторения этой беды, нужно говорить страшную правду о войне», — отметил Александр Дрозденко.
В программе рабочего визита областной делегации ― встречи и переговоры на высоком уровне, посещение промышленных предприятий, подписание соглашений и «дорожных карт» с правительством Республики Беларусь и Минским областным исполнительным комитетом.
Фото с личной страницы Александра Дрозденко ВКонтакте
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