Делегация Ленинградской области прибыла в Беларусь

Первым цветы возложил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

- Нас с Республикой Беларусь объединяет общая история. В годы войны фашисты в Белоруссии уничтожили почти 6 тысяч деревень. 270 деревень ― вместе с жителями. В Ленинградской области десятки деревень с такой же страшной судьбой. Чтобы не было повторения этой беды, нужно говорить страшную правду о войне», — отметил Александр Дрозденко.

В программе рабочего визита областной делегации ― встречи и переговоры на высоком уровне, посещение промышленных предприятий, подписание соглашений и «дорожных карт» с правительством Республики Беларусь и Минским областным исполнительным комитетом.

Фото с личной страницы Александра Дрозденко ВКонтакте