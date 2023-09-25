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Где 26 сентября отключат свет в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

26.09.2023 с 10:30 до 18:00    

Дружногорское поселение:

д. Изора,

д. Лязево,

д. Протасовка.