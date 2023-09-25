Где 26 сентября отключат свет в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
26.09.2023 с 10:30 до 18:00
Дружногорское поселение:
д. Изора,
д. Лязево,
д. Протасовка.
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