Горячая линия МФЦ - о такси и разрешении на перевозку пассажиров

С 1 сентября 2023 году вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2023 № 580-ФЗ, который установил обновленный порядок получения разрешения на работу в такси, а также урегулировал деятельность служб заказа легкового такси. В частности, самозанятые граждане получили возможность оказывать услуги таксиста (без оформления ИП) и изменились условия предоставления государственных услуг в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

Во время прямого эфира открыта горячая линия по работе с обращениями граждан - можно обратиться с вопросами, получить развернутый ответ и консультацию.

Посмотреть выпуск в прямом эфире можно 25 сентября, в 15.00, по ссылке . Вопросы принимаются заранее или непосредственно во время эфира – их можно задать по телефону (812) 775-47-78 (начиная с 15.15), через соцсети МФЦ, чате Телеграм @directormfc (номер +7 (931) 303-36-75), а также из Интернет-приемной в любом подразделении МФЦ Ленинградской области.