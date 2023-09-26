При проведении поисковых работ в ходе «Вахты Памяти-2023» в районе Вырицкого поселения поисковым отрядом Гатчинского района «Легенда» и сводным поисковым отрядом Владимирской области «Гром» были обнаружены останки 14 бойцов и командиров Красной армии.

Поисковикам удалось прочитать один смертный медальон. Вот его данные: Евгений Георгиевич Ляпенков, 1922 года рождения, житель Ленинграда, доброволец. По данным с сайта «Память Народа» он был призван в июле 1941 года Фрунзенским РВК города Ленинграда. Поисковикам уже удалось найти родственников погибшего героя.

Проводить красноармейцев в последний путь собралось много местных жителей, школьников, представителей поисковых отрядов и общественных организаций.

На торжественно-траурной церемонии захоронения выступили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Олег Белов, заместитель главы администрации Марк Кравчук, глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко, консультант отдела по увековечению памяти погибших при защите Отечества комитета по молодежной политике Ленинградской области Герман Сакс.

Руководитель Народного музея «41-й стрелковый» Светлана Корешкова отметила, что это 20-я церемония захоронения, и мемориалу «Журавль» - тоже 20 лет.

После минуты молчания погибшим защитникам Отечества были отданы духовные почести. В последний путь их проводил настоятель Храма святых апостолов Петра и Павла, Благочинный Гатчинского районного округа протоиерей Владимир Вафин.

С соблюдением воинских традиций защитники Отечества были преданы земле. Салютная группа дала прощальный залп. Гости и родственники возложили к могиле венки и цветы.

Татьяна Можаева