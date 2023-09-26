Из студентов ― в бизнесмены

Тема встреч, которые прошли в Тихвинском промышленно-технологическом техникуме им. Е.И. Лебедева и Выборгском политехническом колледже «Александровский», ― какая государственная поддержка действует для тех, кто решил открыть свой бизнес, в том числе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Прежде всего, это обучение и поддержка самозанятых граждан. «Самозанятость» - самый простой способ попробовать себя в предпринимательстве уже сейчас, без отрыва от основной учебы. Консультации специалистов, специальное обучение и услуги центра «Мой бизнес», поддержка в продвижении, например, бесплатное создание сайтов или аккаунтов в соцсетях или участие в региональных ярмарках.

Также можно получить финансовую поддержку: по социальному контракту ― до 350 тысяч рублей, «молодежный» грант – до 500 тысяч рублей, стартовую субсидию для компенсации затрат на открытие бизнеса - до 700 тысяч рублей, а также финансовую помощь Центра занятости населения – 100 тысяч рублей на открытие бизнеса в качестве ИП и 50 тысяч рублей - в качестве самозанятого. Для этого необходимо составить бизнес-план и пройти обучение основам предпринимательства.

В ближайшее время подобные встречи состоятся в Сосновом Бору, Кингисеппском, Гатчинском, Кировском и других районах. «Ликбез» для начинающих бизнесменов проводит комитет по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти.