Ленобласть и Республика Беларусь расширяют торговлю

В сотрудничестве с регионами России Беларусь хотела бы сделать ставку, прежде всего, на Ленинградскую область. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«В эту поездку мы хотим подписать несколько новых контрактов, например, на поставку более 100 современных газовых котельных. Газификация поселков, деревень Ленинградской области идет активно, нам нужны современные, компактные котельные, сегодня Беларусь их производит. Мы стали субсидировать аграриям до 30% при покупке белорусской техники, наравне с российской, дорожники и лесники Ленинградской области также выбирают белорусскую технику за счет хорошего соотношения цены и качества», ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава белорусского государства напомнил, что в ходе предыдущей встречи с губернатором Ленинградской области была обозначена цель ― выйти на миллиард в торговле. «Для этого в годовом исчислении объемы поставок предстоит нарастить на 20%. Полагаю, выполнимая задача в нынешней ситуации, и миллиардом мы точно не будем ограничиваться. Это такой условный ориентир», ― обратил внимание белорусский лидер.

Товарооборот Беларуси и Ленинградской области России в этом году демонстрирует рост. Так, за период с января по июль 2023-го он составил около $533 млн, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом белорусский экспорт достиг $139 млн, увеличившись более чем на 44% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В числе основных экспортных позиций - нефтепродукты, мясо и субпродукты домашней птицы, стальные и алюминиевые прутки, мужская одежда, машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки.

По итогам 2022 года взаимный товарооборот превысил $834 млн, увеличившись почти на 19% по сравнению с 2021-м.