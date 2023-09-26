Ремонт памятников Великой Отечественной войны – по упрощенной процедуре

«Благодаря новому закону памятники Великой Отечественной войны будут ремонтироваться оперативнее и дешевле. Ведь раньше даже для косметического ремонта памятника приходилось проводить сложные экспертизы, получать разрешение органов охраны и нанимать подрядчиков, имеющих спецлицензию. А зачастую таким объектам нужен небольшой ремонт, который в силах выполнить и местная администрация. Такие требования существенно повышали стоимость ремонта, а для некоторых муниципалитетов и вовсе были неподъемными в текущем годовом периоде», — сказала парламентарий.

Теперь о текущем ремонте достаточно будет уведомить местные органы охраны объектов культурного наследия, а для проведения ремонта экспертизы и лицензирование организаций не потребуются.

«Восстановление и поддержка памятников — наш долг. Это символы подвига наших солдат, дань мирным гражданам, замученным и убитым нацистами. Такие памятники напоминают нам о ценности мира. Да и патриотизм он в делах — в содержании памятных мест в хорошем состоянии, в том числе. Дети будут видеть эти памятники и понимать, что к ним относятся бережно, с уважением, и будут сами также относиться», — подчеркнула Ольга Занко.

Сегодня в Ленинградской области насчитывается более 2,5 тысяч памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной: это мемориалы, памятники, воинские захоронения, памятные знаки, вечные огни.