23 года – в 23-м детском саду

Педагогический стаж Надежды Павловны Проскурниной – больше полувека, и за все эти годы она ни разу не изменила профессии и не пожалела о своем выборе, который оказался …совершенно случайным.

Меньше всего Надежда Павловна собиралась быть воспитателем – и вообще педагогическим работником. Ей, ребенку из многодетной семьи, в которой было девять детей, сполна хватало младших братьев и сестер. В школе учитель литературы ей как-то предположил: «Когда я уйду на пенсию, ты придешь на мое место – преподавать русский и литературу». Она не готова была к этому выбору. «Ну, тогда будешь всю жизнь с маленькими возиться…», – предрек литератор.

- После школы я за компанию с подругами поступила в педучилище, – рассказывает Надежда Павловна. – Мы жили в Калининской области (теперь Тверская), и вот мы втроем поступили в педагогическое училище в Торжке. Там было только две специальности: воспитателя детсада и музыкального руководителя, но поскольку музыкальных способностей у меня не наблюдалось, я решила выучиться на воспитателя.

- Как вы оказались в Гатчине?

- После получения диплома в 1972 году мне дали право выбора: пойти работать, куда я захочу. Я решила, что такой выбор дается один раз, и нужно обязательно этим воспользоваться. Так я выбрала Министерство путей сообщения – ведомственный детсад. Нас распределили по разным областям: подруги отправились в Псковскую, а я попала в Гатчину, в железнодорожный садик. Долго ждала этого места и, наконец, стала воспитателем в подготовительной группе. Тогда железнодорожный ясли-сад располагался в деревянном особняке возле Варшавского вокзала, с прекрасной территорией – настоящий сад. Я отработала там пять лет, причем последние полтора года – заведующей. Теперь уже не верится…

Потом «Буревестнику» понадобилась земля для строительства дома, и садика не стало… Меня перевели в детсад № 22, тоже железнодорожный. К концу 90-х все пришло в упадок, наш детский сад какое-то время из последних усилий держался на плаву, но, в итоге, его постигла та же участь, что и многие сады в то время – его закрыли. Не найдя поначалу ни в одном детском саду Гатчины работы, я пошла в няни – частным образом.

- Это было проще – воспитывать одного ребенка, а не двадцать?

- Как сказать… Предполагалось, что я поработаю няней всего две недели. Соседка предложила ее подменить, пока она съездит отдыхать: «Никому не могу доверить этого ребенка, только тебе». Две недели обернулись двумя месяцами. Мы нашли с мальчиком общий язык не сразу, но он по-настоящему ко мне привязался. А потом приехала бабушка – нянчить внука, и со мной распрощались. …Бабушки хватило ровно на неделю. Мне позвонила мама мальчика: «Мы вас ждем!». А я уже устроилась на работу в детский сад № 23.

- И с тех пор вы 23-му садику не изменили?

- Да, 23 года в 23-м саду работаю. Недавно встретила своего первого выпускника – думала, он меня не узнает. Но – нет, оказывается, помнит.

- С какими детьми вы больше любите работать – с большими или с маленькими? С дошкольниками, наверное, проще?

- Я, честно говоря, даже не задумывалась. Все идет своим чередом: подготовительная группа выпускается, и мне снова достаются маленькие – трехлетние, и опять я с ними до самой школы.

- Не сложно, когда их двадцать пять, и все – трехлетки?

- Знаете, иногда двадцать пять организовать проще, чем тринадцать.

- Дети изменились по сравнению с теми, которые приходили к вам полвека назад?

- Да. А главное, изменился родительский подход и к воспитанию, и к воспитателю. Когда я начинала работать, ребят приводили в садик, в основном, бабушки. И отношение бабушек к должности воспитателя было, как к учителю – на высоком уровне, уважительное. Сейчас бывает по-разному, хотя в моей практике, к счастью, инцидентов не случалось. Я благодарна родителям за их помощь, за то, что они прислушиваются к рекомендациям, взаимодействуют с детским садом.

Дети раньше, как мне кажется, были послушнее. Теперь зачастую родители слушаются ребенка, а должно быть наоборот.

- А воспитателя современные дети слушаются?

- По-всякому бывает.

- Что вы делаете, когда ребенок безобразничает?

- У нас на стене в группе висят схемы, рисунки, на которых четко изображено, что можно делать, а что нельзя. Подводим к этим схемам, показываем. Если какой-нибудь шалун забудет, его ребята приведут и покажут: нельзя визжать, нельзя царапаться, нельзя кусаться…

- Вас кусали?

- Один пытался. Я объяснила: ты укусишь меня – кто-нибудь укусит тебя. Будет больно. По-другому не бывает: все возвращается к тебе.

- Как вы считаете: детский сад самому ребенку необходим – или только его родителям?

- Я думаю, садик детям нужен: для социализации, для дисциплины, для умения общаться со сверстниками и взрослыми.

- С какого возраста, по-вашему, следует отдавать ребенка в детсад?

- Чем раньше, тем, наверное, лучше. Своего я бы отдала с двух лет. Хотя моя дочь плохо ходила в садик, и мне пришлось держать няню. Да, получалось, что сапожник без сапог: она постоянно болела – то бронхит, то воспаление. И только после санаторного детсада окрепла. А сын садик посещал исправно.

- Надежда Павловна, почему вы все-таки выбрали профессию воспитателя?

- Я даже не знаю… Около нашего дома было два заводских детских сада, там было очень много детей. И я в детстве, когда проходила мимо, никак не могла понять, почему они все гуляют за забором. Мне было даже смешно. Потому что никто из моих братьев и сестер, кроме самой младшей, в садик не ходил – у нас бабушка была. И никто в нашей семье к педагогической профессии отношения не имел. А теперь уже можно говорить о некой династии: моя сестра стала логопедом-дефектологом, две племянницы тоже работают в системе образования.

- Вы не пожалели о своем выборе?

- Ни разу.

- С возрастом становится, наверное, сложнее выносить нагрузку?

- Когда я на работе, я возраста не замечаю. И пока еще у меня все получается: дети выполняют мои просьбы, а это главное. Значит, справляюсь.

- Как вы считаете, воспитателю угрожает профессиональное выгорание?

- Если ты сам себе будешь об этом напоминать, такое может случиться. У меня никакого выгорания нет. Другой настрой…

Заведующая детским садом

№ 23 Ольга Клюкина очень высоко ценит Надежду Павловну и надеется на дальнейшую совместную работу – детсад нуждается в таких профессионалах:

- Это старая школа, – говорит Ольга Викторовна. – У Надежды Павловны еще советское педагогическое образование, а классические, традиционные методы и формы – это иной раз даже лучше для ребенка, полезнее, чем современный интерактив. Надежда Павловна – строгая, справедливая и очень добрая. Поэтому ее любят и дети, и родители.

…Родители уверены: у них в группе воспитатель – самый лучший. Вот какое письмо пришло в редакцию «Гатчинской правды» от родителей воспитанников группы «Золотые рыбки»:

- Хотим обратить ваше внимание на нашего воспитателя – Надежду Павловну Проскурнину: замечательного, доброго, компетентного человека. Для наших детей Надежда Павловна – словно вторая мама: заботливая, ласковая, внимательная. Мы искренне благодарны ей за сердечную заботу о детях, за внимание и душевное отношение к каждому ребёнку, родители очень ценят ее труд, а дети с удовольствием бегут по утрам в сад. Хотелось бы, чтобы наш город знал и гордился такими людьми!

Екатерина Дзюба