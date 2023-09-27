Где отключат свет 28 сентября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 28 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
28.09.2023 с 13.00 до 17.45
Веревское сп
М.Верево, Кириллова д.5, д/с
28.09.2023 с 10:00 до 17:00
Пудомягское сп
д. Покровская, Гамболово
28.09.2023 с 10:00 до 18:00
Бугры
28.09.2023 с 10:00 до 17:00
Антропшино, г. Коммунар, д. Покровская, КП "Русская усадьба", ул. Антропшинская, ч/сектор д.75-115, Гамболовский проезд, ДНП Покровская Усадьба, Парковая д.3, Садоводство Славяночка-2, Славяночка-3, КП Павловские Дачи
28.09.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское сп
Эду, Ижора, Елизаветино, ж.п. Дружба
28.09.23 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ш. Пушкинское д.15А стр.2.
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