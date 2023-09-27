Малыш отравился таблетками

21 сентября в дежурную часть Войсковицкого отдела полиции поступила телефонограмма из Гатчинской больницы: в приемный покой привезли из Вопши двухгодовалого мальчика в тяжелом состоянии с диагнозом «отравление неуточненными лекарствами». Ребенка поместили в реанимацию.

В ходе проверки было установлено: семья полная, двое детей, на учете в отделении по делам несовершеннолетних не состоит. В тот день мать уехала в магазин, дети остались с отцом, гуляли на улице около дома, периодически забегали в дом и обратно. Когда мать вернулась, дети были в доме – спали на полу в гостиной. Младший был какой-то «вялый». Рядом с ним валялась баночка из-под снотворного и три таблетки были рассыпаны по полу. По словам отца, после последнего приема снотворного в банке оставалось еще таблеток восемь. Предположив, что сын мог наглотаться лекарства, родители помчались в больницу.

Шкаф, в котором дома у них хранятся медикаменты, находится на высоте около 1,7 метра, дверцы шкафа на замок не запираются.

Из Гатчинской больницы мальчика перевели в Санкт-Петербургскую городскую больницу № 5 им. Н.Ф. Филатова. Там с диагнозом «отравление неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами» он был помещен в реанимацию. Предположительно, ребенок мог съесть из домашней аптечки парацетамол, анальгин, аспирин и прочее.





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