По «Навигатору» и без

…Ещё 200 свободных мест

Председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых рассказала об учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету. Таковых в Гатчинском районе девять: Районный центр детского творчества, Центр информационных технологий в Гатчине, Информационно-методический центр в Новом Свете, структурное отделение дополнительного образования Гатчинской школы № 8 «Центр образования», три городских спортивных школы, одна Коммунарская и районная спортшкола «Юность».

Общеразвивающие программы дополнительного образования также есть во всех школах, детских садах и в лагере «Лесная сказка». Запись на эти программы ведется через автоматизированную систему «Навигатор дополнительного образования», в которую включены 1137 дополнительных общеразвивающих программ (из них 715 доступны для оплаты социальными сертификатами), реализуемых 112-ю образовательными организациями (из них 12 частных) Гатчинского района.

1 сентября все учреждения дополнительного образования начали работать в штатном режиме.

В «Навигаторе» на сегодняшний день зарегистрировано 28288 жителей Гатчинского района (100%) в возрасте от 5–18 лет. По дополнительным общеразвивающим программам занимается более 19 тысяч человек, каждый второй ребенок посещает два или более объединения.

Направленность дополнительных общеразвивающих программ – на любой вкус: техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая, художественная, социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная и спортивная. Запись на программы продолжается, на сегодняшний день около 200 мест еще свободны.

Что такое социальный сертификат

Наталья Быстрых напомнила, что «Навигатор» – это единый информационный портал федерального значения, с помощью которого родители могут записать ребенка на интересующую программу дополнительного образования. Гибкий поиск программ позволяет ориентироваться на дополнительные критерии: территориальную доступность, возраст, интересы, отзывы и оценки других родителей.

Помимо записи на программы, можно отслеживать успехи своих детей через личный кабинет, платить за обучение, если это платная программа. Представлен выбор программ в рамках социального сертификата, что делает получение дополнительных знаний ещё более удобным.

В 2023 году сертификат персонифицированного финансирования принял статус социального. Что это значит? Социальный сертификат выполняет все функции сертификата персонифицированного финансирования: действует до 18-летия ребенка, срок действия – календарный год; сертификат дает право посещения ребенком любых программ дополнительного образования, размещенных в системе «Навигатор».

Отличия заключаются в том, что номинал социального сертификата определен в часах; есть преимущественное право на получение объема часов на сертификат в новом календарном году, если ребенок занимается по многолетней программе; есть интеграция с Госуслугами – данные социального сертификата доступны на сайте Госуслуг; есть возможность оплаты частей программы сертификатом и собственными средствами; возможен выбор программы в государственных и частных организациях.

Для записи ребёнка на программу дополнительного образования необходимо выполнить простой алгоритм действий, который опубликован на сайте комитета образования Гатчинского района и Информационно-методического центра, выполняющего функции муниципального опорного центра в Гатчинском районе. Также можно позвонить оператору по телефону «горячей линии»: 8 (81371) 6-89-99. На портале АИС «Навигатор дополнительного образования» можно ознакомиться с мероприятиями, проводимыми в районе, и поучаствовать в них, подав заявку.

С культурным уклоном

Председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Мария Титова рассказала об учреждениях дополнительного образования, подведомственных ее комитету. Их в Гатчинском районе девять: одна художественная школа, две музыкальных и шесть школ искусств. Обучение везде бесплатное: школы не участвуют в системе «Навигатор», однако поступление идет на конкурсной основе.

В ДМШ им. Ипполитова-Иванова, в Таицкой ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова, в Коммунаровской и Войсковицкой школах искусств есть платные индивидуальные занятия, подготовительные занятия для поступления в школу для маленьких талантов. На базе Войсковицкой, Новосветской и Сиверской школ искусств занимаются хореографические коллективы, в которых танцуют не только ученики, но и выпускники школ.

В этом году в школах проведены ремонтные работы. Так, в Гатчинской «художке», в отделении на ул. Авиатриссы Зверевой, 15-а в рамках программы энергоэффективности начато утепление 1 этажа с установкой раздвижных перегородок, замена старой потолочной системы и электропроводки (на новую со светодиодными светильниками).

В Коммунаровской школе искусств отремонтирована кровля, в Вырицкой также проведен ремонт крыши и внутреннего помещения. На областные средства, выделенные в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области», были приобретены музыкальные инструменты для Войсковицкой ДШИ и Таицкой ДМШ, аккордеон и оборудование к нему для Гатчинской ДМШ им. Ипполитова-Иванова, сушильные установки для картин ДХШ г. Гатчины.

…Людмила Нещадим отметила, что одна из хороших возможностей с точки зрения расширения сети учреждений дополнительного образования – школы полного дня, где ребенок мог бы заниматься любимым делом после уроков.

Для молодёжи

Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Ирина Полуэктова рассказала о том, что предлагают в новом учебном году учреждения комитета.

В Гатчинском Дворце молодежи работают семь клубных формирований разной направленности. Клуб «ТИМ-ГДМ» – спортивное и событийное волонтерство, есть патриотическое движение «Волонтеры Победы». В студии «САМ-ПРО» занимаются подготовкой ведущих различных мероприятий, готовят молодежь для участия в конкурсах, фестивалях, занимаются организацией творческих программ. «Добро.Центр.Гатчина» второй год работает в ГДМ и предлагает помощь всем, кто хочет стать волонтером. А еще есть студия брейк-данса, театральная студия «ТЕАТРиК» и студия физического развития для молодежи «Импульс».

Занятия во всех объединениях Дворца молодежи – бесплатные. Кроме того, в ГДМ уже второй год работает психолог, который также бесплатно проводит индивидуальные консультации по профориентации для молодежи и старшеклассников, групповые занятия по проблемам обучения, развития, жизненного и профессионального самоопределения, коррекционную, консультативно-диагностическую и психопрофилактическую работу с подростками и их родителями в форме индивидуальных консультаций.

Телефон для справок: 8 (81371) 9-04-31.





Физкультура и спорт

В ведомстве Гатчинского спортивно-досугового центра находятся семь спортивных объектов, на площадках которых занимаются секции спортшколы № 3, спортивная школа «Ленинградец» и различные частные организации. Зимой всех желающих приглашают на каток на ул. Новоселов. Телефон для справок: 8(81371) 9-06-21.

Спорткомплекс «Волна» начал свою работу с 1 сентября. На данный момент завершается ремонт потолка в холле, проводятся ремонтные работы на лестничных маршах тренажерного зала в рамках гарантийных обязательств по контракту, что не влияет на работу спорткомплекса в целом.

На платной основе в «Волне» проводятся следующие занятия:

- плавание;

- аква-аэробика;

- группа «Мать и дитя»;

- баскетбол;

- бадминтон.

В маленьком бассейне ведутся бесплатные занятия с детьми с ограниченными возможностями. Телефон для справок: 8(81371) 3-23-85.

В центре подготовки спортивного резерва «Ника» работает несколько бесплатных отделений: настольный теннис, мини-футбол, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, спорт ЛИН настольный теннис, спорт ЛИН мини-футбол. Для поступления необходимо иметь медицинский доступ к занятиям и сдать контрольные нормативы. Телефон для справок: 8(81371) 4-48-79.

Круглый год в Гатчине работает Центр тестирования комплекса ГТО, куда можно обратиться, чтобы выполнить нормативы согласно возрастной группе. Центр находится на пр. 25 Октября, д. 8, тел. 8(81371) 3-88-60. В официальной группе «ВКонтакте» можно найти актуальный план приема нормативов.

Андрей Соколов