Где отключат свет 29 сентября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 29 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
29.09.2023 с 12:00 до 17:00
Сусанинское СП:
СНТ «Берёзовая роща»,
ЧП Калинина (магазин),
Коммунаровское кооперативное предприятие.
29.09.2023 с 10:00 18:00
Веревское СП:
д. Пегелево,
д. Кирлово,
п. Торфопредприятие,
СНТ, массив Тайцы.
29.09.2023 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Суйда,
с. Воскресенское (часть).
29.09.23 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Комсомольцев-Подпольщиков д.53А, 55, 62.
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