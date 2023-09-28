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Где отключат свет 29 сентября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 29 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

29.09.2023 с 12:00 до 17:00

Сусанинское СП:

СНТ «Берёзовая роща»,

ЧП Калинина (магазин),

Коммунаровское кооперативное предприятие.

 

29.09.2023 с 10:00 18:00

Веревское СП:

д. Пегелево,

д. Кирлово,

п. Торфопредприятие,

СНТ, массив Тайцы.               

 

29.09.2023 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Суйда,

с. Воскресенское (часть).

 

29.09.23 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Комсомольцев-Подпольщиков д.53А, 55, 62.