Нам есть, чем гордиться

За первый месяц голосования достижения Ленинградской области получили свыше 20 тысяч голосов. На данный момент лидером от нашего региона является туристический проект «Тропа 47», на второй и третьей строчке расположились Волховский филиал АО «Апатит» и агрохолдинг «Выборжец». Впрочем, впереди ещё немало времени – голосование продлится до 31 октября, а значит, у всех проектов есть шансы на победу.

Возможность голосования на сайте не ограничивается: ленинградцы могут отдать голос за несколько достижений в любых регионах России, а заодно узнать много нового о своей стране. Проект «Россия – страна достижений» запущен в рамках международной выставки-форума «Россия», которая откроется в ноябре этого года на ВДНХ в Москве. Цель проекта — познакомить всех с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей страны. Лучшие проекты от каждого региона станут частью этой масштабной экспозиции.

Всего в проекте «Россия – страна достижений» участвуют 9 организаций из 47-го региона. «Ленинградская панорама» рассказывает, кто представляет нашу область на федеральном уровне.

Волховский филиал АО «Апатит»

Крупнейший производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений. На предприятии ежегодно производят порядка 1 млн тонн аммофоса, 43,5 тыс. тонн водорастворимого моноаммонийфосфата и более 100 тыс. тонн триполифосфата натрия. На новом заводе-миллионнике работает около двух тысяч человек.

«Выборжец»

Лидер по производству салата и зелени среди субъектов РФ. В тепличных комплексах Агрофирмы «Выборжец» круглый год выращивают грибы, овощи, салаты и зеленые культуры. Общий объем производства — 13,5 тысяч тонн в год.

«ЕвроХим — Северо-Запад»

Самое мощное производство аммиака в Европе. Завод в Кингисеппе производит до 1 млн тонн аммиака в год, что делает его самым мощным в Европе. Продукция предприятия пользуется спросом не только внутри страны, 80% объема планируют поставлять на экспорт.

«Игора»

Первый всесезонный курорт на северо-западе России. Зимой здесь работают десять горнолыжных склонов с трассами для любителей зимних видов спорта разной степени подготовки. Общая протяженность склонов — более 4 км. Каждый год курорт посещают более 300 тыс. человек.

ООО «Криогаз-Высоцк»

Крупнейший терминал по производству и отгрузкам природного газа. Терминал находится в Выборгском районе Ленинградской области на острове Высоцк. Производительность терминала составляет 660 тыс. тонн СПГ в год. Предприятие поставляет СПГ внутри страны для использования в качестве газомоторного топлива и проведения газа в отдаленные районы.

Сеть отелей «Точка на карте»

Отели сети расположены рядом с главными достопримечательностями Северо-Запада. В том числе - в Приозерске и Лодейном поле. Это удобная остановка для тех, кто планирует длительное путешествие по Северо-Западному региону. Каждый год в гостиницах сети останавливаются более 30 тыс. человек.

Тихвинский вагоностроительный завод

Ключевое предприятие железнодорожного машиностроения в России. Завод выпускает до 18, 4 тыс. вагонов, а также 67 тыс. колесных пар и 30 тыс. вагонокомплектов литья в год. Сегодня Тихвинский вагоностроительный завод наращивает выпуск вагонов для внутреннего рынка и дружественных стран, в частности Монголии и Казахстана.

«Тропа 47»

В Ленинградской области разработали уникальный туристический проект «Тропа 47». Он представляет собой серию разнонаправленных маршрутов по природным территориям региона. Уже сейчас промаркировано и обустроено 40 маршрутов общей протяженностью более 150 км.

Усть-Луга

Универсальный морской круглогодичный торговый порт. Морская портовая зона Усть-Луга расположена в Лужской губе Финского залива. В границах порта расположены 18 морских терминалов, которые перерабатывают более 20 категорий грузов.

Дмитрий Ялов, зампредседателя правительства Ленобласти ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности:

- На этом конкурсе представлены самые яркие достижения нашего региона за последние 20 лет. Ленинградской области есть чем гордиться – мы были и остаёмся промышленным регионом, у нас успешно работают предприятия с историей, но также строятся новые крупные производства. Кроме того, наш край ― это богатые флорой и фауной леса, озера, мы хотим рассказать о них всем россиянам. Пусть приезжают отдыхать, а может кто-то захочет остаться у нас работать – новые рабочие места создаются постоянно.

Татьяна Толстова, председатель Союза женщин России в Ленинградской области:

- Этот проект очень важен, потому что мы показываем достижения, успехи своей малой родины на федеральном уровне. Таким образом мы пропагандируем любовь к своей родине, радость за нее. и гордость за родную Ленинградскую область. Желаю успеха всем участникам конкурса! Лично мне из девяти проектов особенно импонирует проект «Тропа 47». Я люблю прогулки на природе, особенно мне нравится скандинавская ходьба с палками. Здорово, что теперь так легко можно пройтись по заповедным местам, оборудованным информационными щитами и безопасными дорожками.

Дмитрий Пуляевский, заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области:

- Почему ленинградцам важно узнать больше о проектах, которые представляют наш регион на федеральном конкурсе? Как минимум, чтобы сами понимать, какое богатство находится на территории Ленинградской области. Было бы прекрасно, если бы каждый из нас мог рассказать своим друзьям и гостям из других регионов об этих «изюминках» родного края. Лично я уже проголосовал за все 9 проектов, прочитал про каждый из них, было очень интересно. И всех читателей приглашаю поддержать своих земляков. Без сомнения, Ленинградская область сегодня – регион достижений. Нам есть чем гордиться!

Илья Бунин

Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области