Памяти предков достойны

Храм Святой Великомученицы Варвары расположен в самом центре посёлка Рахья, что во Всеволожском районе. Буквально в сотне метров от здания храма находится шоссе «Дорога жизни». Места эти памятные: в годы Великой Отечественной войны через посёлок проходили эшелоны с продовольствием для блокадного города, а жители Рахьи не покладая рук трудились во имя Победы.

Память о тех временах сегодня живёт в стенах местной воскресной школы. Её ученики называют себя гордо – «Правнуки Дороги жизни». Под руководством настоятеля храма Святой Великомученицы Варвары они не на словах, а на деле сохраняют историю легендарного маршрута.

– Это деревце я сделала своими руками из проволоки и пенопласта, – с гордостью говорит семиклассница Таисия Зубова. Она знакомит нас с цветным трёхмерным макетом, на котором собраны главные достопримечательности Дороги жизни.

Сразу скажем, что макет этот – не просто детская поделка. Настоящая панорама длиной почти в 2 метра. Зритель видит перед собой дорогу на зелёном поле, по которой спешит знаменитая советская полуторка. Таисия передвигает машинку от объекта к объекту и обстоятельно рассказывает об истории каждого памятника.

– Между 5-м и 6-м километром мы видим памятный знак "Балтийские крылья». Он посвящён военному аэродрому «Приютино» и героическому подвигу наших летчиков, защищавших дорогу с неба. Основу монумента составляет врытое в землю хвостовое оперение самолета, с прикрепленной по центру эмблемой, – делится с нами Таисия, не пропуская ни одной важно детали. – Далее на пути следования мы видим знак «Регулировщица», Румболовскую гору, мемориальные комплексы «Цветок жизни» и «Разорванное кольцо»…

С таким же тщанием провести для нас экскурсию смог бы каждый из учеников воскресной школы. За время работы проекта «Правнуки Дороги жизни» они всерьёз изучили историю своего региона и попробовали себя в роли настоящих экскурсоводов. На этот труд ребят вдохновил настоятель храма, священник Олег Патрикеев.

– Особое внимание мы уделили и храмам нашей земли. Например, храм «Неопалимая Купина». В нём находилась уникальная икона с изображением ветхозаветных пророков. Эта икона считается покровительницей пожарных. Возможно, благодаря заступничеству Божьей Матери от вражеского пламени была спасена и Дорога жизни, – делится с нами Олег Патрикеев.

Сейчас храм находится в полуразрушенном состоянии – его можно увидеть на 3-м километре маршрута. Ребята из Рахьи изучили довоенные фотографии, чтобы своими руками создать макет церкви.

– Посмотрите, как детально наши ученики прорисовали ставенки, башенки, – восторгается Анна Шевченко, руководитель проекта «Правнуки Дороги жизни». – И такое отношение было к каждому из 20-ти объектов. Не зря работа над макетом шла у нас около года!

Сейчас «правнуки» работают над продолжением панорамы. Пока что макет заканчивается мемориалом «Разорванное кольцо». В будущем к нему должен добавиться участок берега Ладожского озера – так юные краеведы смогут отобразить ледовый путь защитников блокадного города.

Участники проекта также проводят экскурсии по настоящей Дороге жизни. Обычно их слушателями становятся школьники из других поселений Ленинградской области – сверстники или ученики младших классов. Тексты экскурсий ребятам помогает составлять и править Валентина Михайлова, жительница блокадного Ленинграда.

– Я рассказываю детям о том, как трудно жилось в те страшные годы и какие сильные духом были люди вокруг нас. Например, рассказала однажды им, как я и мои подружки собирали молодые веточки ели, чтобы изготовить лекарство от цинги. Детей очень впечатлила та история, – говорит пенсионерка.

Поддерживают работу клуба и в областном комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям. Например, они привлекли ребят к церемонии освящения воинских знамён для участников специальной военной операции.

– Патриотическое воспитание – одно из важных направлений в работе с молодёжью. Наш комитет сотрудничает с отцом Олегом, в его храме освящались воинские стяги, и мы надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество послужит воплощению других значимых проектов, – говорит Лира Бурак, председатель комитета по МСУ.

Занимаются ребята помногу. За несколько дней до нашей встречи «правнуки» провели экскурсию для школьников из Пушкина, а на следующий день их ждали уже воспитанники школы в Осельках. Раз за разом дети садятся в небольшой автобус и отправляются в путешествие по памятным местам, где рассказывают историю страшной войны и Великой Победы. В конце – по традиции повязывают сверстникам галстуки оливкового цвета – цвета блокадной ленты. Чтобы помнили.





Алексей Астапчик

Фото автора