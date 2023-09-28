Семьи России приглашаются к участию в новом объединяющем конкурсе «Это у нас семейное»

Цель конкурса – объединить семьи через общие дела, выявление и поддержка семей с активной жизненной позицией, заинтересованных во всестороннем саморазвитии. Проект ориентирован на решение государственных задач по укреплению института семьи, продвижение традиционных семейных ценностей, в том числе усиление связи между поколениями.

В конкурсе «Это у нас семейное» могут участвовать команды из четырех и более родственников разных поколений (трех и более). Например, дети от 6 до 17 лет, родители (или законные представители), бабушки, дедушки и другие члены семьи.

Конкурс пройдет в несколько этапов: регистрация участников, дистанционный этап, полуфиналы – и завершится в 2024 году финалом, где соберутся 300 самых активных семей страны.

На всем протяжении конкурса участники смогут выигрывать подарки и призы от партнеров.

Главными наградами для победителей конкурса станут 30 сертификатов на улучшение жилищных условий и 300 больших семейных путешествий.

Конкурс «Это у нас семейное» проводится с целью поддержки традиционных семейных ценностей и укрепления российских семей. Участие в проекте позволит представителям разных поколений найти интересные совместные занятия и увлечения, исследовать историю семьи и возродить лучшие семейные традиции.

Регистрация участников конкурса стартует 4 сентября на официальном сайте этосемейное.рф.

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» идею поддержал Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин.

#СемейнаяЛенобласть