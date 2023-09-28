Вакцинация от гриппа в Ленобласти охватит 60% населения

«Вакцинация от гриппа активно проводится во всех районах Ленинградской области. Комитет по здравоохранению напоминает, что вакцинация — это единственный способ защитить себя от инфекции и тяжелых осложнений, которые может вызвать болезнь», — прокомментировал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

Люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями могут также пройти вакцинацию против пневмококковой инфекции, которая почти в 85% случаев является причиной развития тяжёлой бактериальной пневмонии.

Противопоказаний к вакцинации немного — это тяжёлая аллергическая реакция на предыдущую вакцинацию, острые лихорадочные состояния и период обострения хронических заболеваний, также нельзя ставить прививку при повышенной чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины).

Прививку можно поставить в любой медицинской организации региона, в Ленинградской области действуют как мобильные, так и стационарные прививочные пункты.