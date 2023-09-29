Торба няни Пушкина и буддийская ца-ца представлены в Гатчинском дворце

Загадочная история «няниной» сумки

Первая экспозиция подготовлена ГМЗ «Гатчина» совместно с Музейным агентством Ленинградской области.

Как рассказал директор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов, музей-заповедник всегда стремился к более тесному сотрудничеству с музейщиками Ленинградской области. И теперь такая возможность появилась: выставка одного предмета «Крестьянская сумка-торба няни Пушкина» станет первой в большом проекте «В часе езды от Гатчинского дворца», инициированном ГМЗ «Гатчина» и Музейным агентством Ленобласти.

- Уверен, что у нас будет достаточно посетителей, которые захотят не только посмотреть Гатчинский дворец, но и познакомиться с окрестностями Гатчины, включая музеи Гатчинского района, - подчеркнул Василий Панкратов.

- Как справедливо говорят, дело даже не в том, что мир тесен, а в том, что он полон, - говорит директор Музейного агентства Леся Колесникова. - И история этой экспозиции — это как раз история таких вот удивительных взаимосвязей, которые приводят нас к каким-то значимым результатам. Вся история музейного дела как раз из этого и состоит. Это и история создания пушкинских музеев на Гатчинской земле, и история людей, которые когда-то принимали участие в создании этих музеев. В результате мы имеем на Гатчинской земле совершенно удивительное созвездие музеев — больших и малых, и, независимо от наших административных статусов, мы все равно представляем историю и культуру этой территории.

Сумка-торба, которая, по преданию, принадлежала самой Арине Родионовне - главная реликвия музея «Домик няни А. С. Пушкина» в деревне Кобрино. Причем независимо от степени подтверждения ее истории — столько она впитала в себя связанных с ней мыслей и чувств сотрудников и посетителей музея. Совсем недавно этот легендарный предмет, по сути, получил вторую жизнь: в 2023 году по инициативе ГМЗ «Гатчина» сумку отреставрировали специалисты Российского Этнографического музея.

Удивительную и замысловатую историю этого экспоната можно узнать здесь же, на большом информационном стенде.

Сумка долгое время хранилась у псковского историка Н.Ф. Окулич-Казарина. В 1911 году он передал её потомкам псковского уездного предводителя дворянства Н.А. Яхонтова. Известно, что в имении Яхонтова под Псковом бывал Пушкин в годы Михайловской ссылки. Интересно, что сын Н.А. Яхонтова, Александр Николаевич Яхонтов, знал Пушкина с детских лет. Он тоже учился в Лицее, стал литератором, писал стихи и очерки, занимался переводами. В 1870-х годах А.Н. Яхонтов был одним из организаторов музея А.С. Пушкина в Лицее.

В семье Яхонтовых также образовался домашний музей в память о великом поэте. Предполагается, что Н.Ф. Окулич-Казарин передал Яхонтовым сумку Арины Родионовны — в дополнение к другим пушкинским реликвиям.

В 1965 году часть предметов из домашнего музея Яхонтовых была передана в дар Всесоюзному музею А.С. Пушкина А.Н. Яхонтовой-Высоцкой. По словам дарительницы, сумка принадлежала Арине Родионовне и была сшита из полотенец, вытканных крепостными мастерицами села Михайловского, работавшими под её наблюдением.

«Великое чёрное сострадание»

Вторая выставка одного экспоната открылась в рамках цикла музейных мероприятий, посвящённых Востоку. Как рассказал Василий Панкратов, Гатчинский дворец готовится к большой и серьезной выставке «Империя смотрит на Восток». Выставка будет посвящена восточным связям императорской семьи и движению Российской империи в этом направлении. Восточная тема не чужда Гатчинскому дворцу, который в своё время славился восточной коллекцией, собранной членами императорской семьи во время жизни в Гатчине.

На выставке под названием «Великое чёрное сострадание» представлена ритуальная буддийская скульптура — так называемая ца-ца. Об этом необычном предмете рассказала искусствовед, старший научный сотрудник, хранитель фонда «Скульптура и камень», Инна Петровна Беляева.

Ца-ца — религиозный предмет, который использовался в духовных практиках буддизма. Это небольшая рельефная скульптура, чаще всего сделанная из глины, с изображением Будды и других божеств. С другой стороны, ца-ца — еще и важнейшая ритуальная практика в буддизме, один из самых мощных способов очищения плохой кармы и накопления хорошей кармы.

Ца-ца символизируют просветленные качества ума и используются в качестве средств на пути к просветлению. Фигурками ца-ца наполняют молитвенные ступы, их устанавливают на стенах священных пещер и оставляют в дар на алтарях буддийских монастырей.

Фигурки ца-ца могут быть очень разными, у каждой из них — свой смысл и свое значение. На выставке в Гатчинском дворце представлена ца-ца с изображением буддийского божества Махакалы.

Махакала – божество, которое охраняет и защищает учение Будды, или дхарму. В буддийской философии таких защитников называют дхармапалами. Имя Махакала означает «Великий чёрный» или «Великое время», в зависимости от перевода. В Тибете его называют «Великий чёрный хранитель».

Махакала имеет огромное количество ипостасей, но в большинстве случаев изображается как гневное божество. Именно такого «гневного» Махакалу можно увидеть в новой экспозиции.

Буддисты относят Махакалу к просветлённым существам, поэтому, несмотря на свой гневный вид, это божество обладает сочувствующей и сострадательной натурой. Его высшая цель – стремление к пробуждению. Махакала помогает преодолевать препятствия на пути к нему, увеличивать силы, накапливать знания, духовно развиваться.

Махакалу изображают в самых разных формах, разных цветов и с разным количеством рук. Чаще всего его раскрашивают в грозный тёмно-синий или чёрный цвет. Шестирукий Махакала — один из самых сильных и непобедимых: его относят к числу хранителей Тибета.

Огромное значение имеют атрибуты и украшения Махакалы на статуэтке: каждая деталь имеет особый смысл. На выставке можно не только подробно рассмотреть эту необычную фигурку, но и узнать ее историю, смысл и значение с помощью информационных стендов или наводя смартфон на соответствующие куар-коды.

Обе выставки одного экспоната продлятся в Гатчинском дворце до 17 декабря.

Юлия Лысанюк