В Гатчинский район приходит природный газ

«В ленинградской области активно реализуется программа догазификации, воплощаемая по поручению президента России Владимира Путина. Жители заключили с газоснабжающей организацией уже 28606 договоров, сети подведены к 18175 участкам жителей. До границ участка с домом жителя газопровод строят бесплатно, на работы внутри выделяются субсидии из бюджета Ленинградской области», — отметил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

Один из эффективных способов увеличить число подключенных домов — подомовые обходы, которые проводят специалисты комитета по топливно-энергетическому комплексу, муниципальных администраций, АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». На первой неделе октября они состоятся в деревне Проба Всеволожского района, поселке Громово Приозерского района, деревне Малое Верево и поселке Войсковицы Гатчинского района и в микрорайоне Лесобиржа Кингисеппа.

Заявки на догазификацию можно подать через портал Единого оператора газификации, на сайте «Газпром газораспределение Ленинградская область», на странице компании ВКонтакте, по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, на сайте Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.