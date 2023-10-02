В Ленобласти стало больше народных дружин

Об этом говорили на заседании Штаба народных дружин Ленинградской области.

Как отметил первый заместитель председателя комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, начальник Штаба народных дружин Игорь Гнездилов, в работе с народными дружинами необходимо уделять внимание информационной и образовательной составляющей. Важно, чтобы активные граждане обладали достаточным запасом юридических знаний, могли на должном уровне разъяснить нарушителю суть и правовые последствия совершенного нарушения. При содействии полиции в охране общественного порядка сами строго соблюдали требования законодательства».

Чтобы активизировать деятельность ДНД предлагается изменить показатель «Рейтинга-47» для районов. В нем будут учитываться и дружины, которые заключили трехстороннее соглашение по охране общественного порядка.

Для практической и методической помощи штабам народных дружин муниципальных образований Ленинградской области создана межведомственная комиссия по координации их деятельности и взаимодействию органов местного самоуправления и полицией с народными дружинами. В нее входят представители ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области. Комиссия регулярно выезжает в районы.