Ангелина Татарина – лучшая в выполнении нормативов ГТО

На протяжении нескольких дней 720 участников из 77 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Финляндии, соревновались в таких видах спорта, как легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол. Помимо этих дисциплин команды участвовали в выполнении нормативов испытаний тестов ВФСК «ГТО», игре дартс, комбинированной эстафете и комплексе упражнений утренней зарядки.

По итогам проведения регионального этапа Спартакиады команду Ленинградской области представляли:

- Рудь Наталья - руководитель команды (Гатчина);

- Татарина Ангелина - дисциплина "плавание" (Гатчина);

- Перминов Владимир - дисциплина "стрельба" и "кросс" (Выборг);

- Фролова Ирина - дисциплина "шахматы" (Гатчина);

- Савойская Ольга - дисциплина "стрельба" и "кросс" (Всеволожск);

- Мурзов Михаил - дисциплина "настольный теннис" (Гатчина);

- Гусарова Марина - дисциплина "настольный теннис" (Гатчина);

- Ельчанинов Владимир - дисциплина "плавание" (Выборг);

- Кудрявцев Николай - дисциплина " шахматы" (Кингисепп).

В первый день Спартакиады спортсмены сдали нормы ГТО. Гатчинская 78-летняя спортсменка Ангелина Татарина заняла первое место в личном зачете. Она набрала 300 из 300 возможных за каждую из трех дисциплин:

- наклон туловища вперед - 21 сантиметр с тумбы,

- сгибание разгибание рук - 39 отжиманий за минуту,

- поднятие туловища из положения лежа - 40 раз за минуту.

Поздравляем Ангелину Татарину с впечатляющим достижением!