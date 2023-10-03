Ангелина Татарина – лучшая в выполнении нормативов ГТО
С 27 сентября по 2 октября в Санкт‑Петербурге прошло одно из самых добрых и запоминающихся спортивных мероприятий года – VIII Спартакиада пенсионеров России, приуроченная к Международному дню пожилых людей.
На протяжении нескольких дней 720 участников из 77 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Финляндии, соревновались в таких видах спорта, как легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол. Помимо этих дисциплин команды участвовали в выполнении нормативов испытаний тестов ВФСК «ГТО», игре дартс, комбинированной эстафете и комплексе упражнений утренней зарядки.
По итогам проведения регионального этапа Спартакиады команду Ленинградской области представляли:
- Рудь Наталья - руководитель команды (Гатчина);
- Татарина Ангелина - дисциплина "плавание" (Гатчина);
- Перминов Владимир - дисциплина "стрельба" и "кросс" (Выборг);
- Фролова Ирина - дисциплина "шахматы" (Гатчина);
- Савойская Ольга - дисциплина "стрельба" и "кросс" (Всеволожск);
- Мурзов Михаил - дисциплина "настольный теннис" (Гатчина);
- Гусарова Марина - дисциплина "настольный теннис" (Гатчина);
- Ельчанинов Владимир - дисциплина "плавание" (Выборг);
- Кудрявцев Николай - дисциплина " шахматы" (Кингисепп).
В первый день Спартакиады спортсмены сдали нормы ГТО. Гатчинская 78-летняя спортсменка Ангелина Татарина заняла первое место в личном зачете. Она набрала 300 из 300 возможных за каждую из трех дисциплин:
- наклон туловища вперед - 21 сантиметр с тумбы,
- сгибание разгибание рук - 39 отжиманий за минуту,
- поднятие туловища из положения лежа - 40 раз за минуту.
Поздравляем Ангелину Татарину с впечатляющим достижением!