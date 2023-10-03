Где отключат свет 4 октября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 4 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
04.10.2023 с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.
04.10.2023 с 10:00 до 18:00
Дружногорское ГП:
д. Орлино,
д. Лампово.
04.10.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Эду,
д. Ижора,
п. Елизаветино,
жп. «Дружба».
04.10. 2023 с 09:00 до 18:00
Таицкое ГП:
д. Тихвинка.
04.10.2023,
05.10.2023 с 08:30 до 18:30
Сяськелевское СП:
д. Крокшево.
д. Тепловка,
ГРП ООО "Газпром-Трансгаз С-Пб."
04.10.23 с 09:00 до 20:00
Таицкое ГП:
п. Тайцы:
ул. Юбилейная д. 1-13;
ул. Южная д. 1-34;
ул. Цветочная д. 1-36;
ул. Карьерная д. 1-44;
ул. Крайняя д. 1-33;
ул. Средняя д. 1-24.
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