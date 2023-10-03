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Где отключат свет 4 октября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 4 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

04.10.2023 с 10:00 до 17:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.               

 

04.10.2023 с 10:00 до 18:00

Дружногорское ГП:

д. Орлино,

д. Лампово.         

 

04.10.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Эду,

д. Ижора,

п. Елизаветино,

жп. «Дружба».    

 

04.10. 2023 с 09:00 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Тихвинка.                 

 

04.10.2023,

05.10.2023 с 08:30 до 18:30         

Сяськелевское СП:

д. Крокшево.

д. Тепловка,

ГРП ООО "Газпром-Трансгаз С-Пб."


04.10.23 с 09:00 до 20:00

Таицкое ГП:

п. Тайцы:   

ул. Юбилейная д. 1-13;

ул. Южная д. 1-34;

ул. Цветочная д. 1-36;

ул. Карьерная д. 1-44;

ул. Крайняя д. 1-33;

ул. Средняя д. 1-24.      