Героическим ленинградцам — награды за отвагу

Орденом Мужества (посмертно) награждены ленинградцы Быков Валерий Васильевич, Савинов Андрей Владимирович, Петров Александр Валентинович, Хренов Иван Владимирович. Знаком отличия ордена Святого Георгия ― Георгиевским крестом IV степени (посмертно) награжден Белов Денис Николаевич.

«Наши ребята участвуют в СВО, проявляя стойкость, отвагу, показывая пример исключительной доблести, самопожертвования, выполняя свой ратный долг. Героями так просто не становятся. Героями становятся, когда есть воспитание семьи, понимание, что такое любить и защищать Родину. Для меня очень важно, чтобы мы о каждом герое говорили открыто, с честью и достоинством. Спасибо вам, что вы жили рядом с ними», — отметил Александр Дрозденко.

Глава региона побеседовал с родными погибших героев: речь шла о мерах поддержки, в которых нуждаются семьи, о том, что можно сделать, чтобы они чувствовали заботу.