Учителям информатики – новые методики преподавания

Для участия достаточно зарегистрироваться в Яндекс Учебнике. В личном кабинете ждут задания, которые нужно будет выполнять в течение учебного года.

Программа позволит получить доступ к современным знаниям об IT-технологиях и лучшим педагогическим практикам. Участники смогут освоить эффективные методики преподавания информатики, познакомиться с актуальными подходами в разработке цифрового образовательного контента, принять участие в программе наставничества и профессиональных конкурсах, апробировать использование нейросети в педагогической практике.

Узнать подробнее можно на сайте.