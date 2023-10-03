Учителям информатики – новые методики преподавания
Ленинградские учителя информатики и студенты педагогических факультетов могут принять участие в бесплатной образовательной программе «Кадровый резерв».
Рубрики: Образование
Для участия достаточно зарегистрироваться в Яндекс Учебнике. В личном кабинете ждут задания, которые нужно будет выполнять в течение учебного года.
Программа позволит получить доступ к современным знаниям об IT-технологиях и лучшим педагогическим практикам. Участники смогут освоить эффективные методики преподавания информатики, познакомиться с актуальными подходами в разработке цифрового образовательного контента, принять участие в программе наставничества и профессиональных конкурсах, апробировать использование нейросети в педагогической практике.
Узнать подробнее можно на сайте.
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