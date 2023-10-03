В Гатчинском районе отреставрируют усадебный дом Демидовых

Об этом 3 октября на свой странице ВКонтакте сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

- Это была крайне сложная и длительная работа на стыке строительных нормативов и законодательства об охране памятников. Мне сложно вспомнить какой-то иной проект, так долго получавший необходимые согласования и разрешения, - поделился Владимир Цой.

В планах – подать заявку в региональный бюджет и начать реставрацию в 2024 году. На эти цели уйдет порядка 190 млн рублей плюс затраты на инженерное обеспечение вне границ здания.