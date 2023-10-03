Тематическую интеллектуальную игру «Вместе с Россией» разработал филиал государственного фонда «Защитники Отечества» Ленинградской области. Целью игры является популяризация изучения истории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей среди молодежи в досуговой форме.

Игры проходят во всех крупных образовательных учреждениях Ленинградской области, а первая состоялась на базе ГИЭФПТ с участием более 50 студентов. Свои знания показали студенты 303-й, 313-й и 402-й групп. Ребята разделились на восемь команд, придумали им названия и приступили к ответам на вопросы. Игра состояла из трех раундов – «Разминка», «События» и «Музыкальный». Так, в первом раунде командам предстояло ответить на восемь абсолютно разных вопросов. При этом на обсуждение каждого давалось всего 30 секунд.

В открытии мероприятия и награждении приняли участие заместители руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Саечкина и Екатерина Смирнова, начальник отдела молодежных программ ГИЭФПТ Елизавета Орлова. Игру вел учитель Гатчинской гимназии им. Ушинского, член правления Ассоциации педагогов Ленобласти Виктор Иванов. Ему помогали члены Ленинградского областного студенческого отряда.

- Хочется, чтобы ребята задумывались, что происходит в стране и в мире, чтобы знали историю России, - сказала Наталья Саечкина. - Чтобы сегодняшнее мероприятие вызвало у ребят больше положительных эмоций, мы решили провести игру. А так как это студенты, хотелось, чтобы они сегодня узнали что-то для себя новое. У нас подготовлены простые вопросы о новых территориях (например, о знаменитом «Запорожце»), и есть вопросы, на которые они вряд ли знают ответ, но в ходе игры получат расширенную информацию. В нескольких школах мы уже провели такие игры со старшеклассниками. И игры ребятам понравились. Они узнали много нового и интересного. Им было не скучно. Сегодня у нас первый опыт общения со студентами. По итогам лучшие команды награждаются призами. Но наша задача не столько выявить победителей, сколько дать знания в яркой, интересной форме. В данном случае дать информацию о жизни людей из новых регионов, которую они не прочитают в учебнике или социальных сетях.

Наталья Саечкина отметила, что это не разовая акция. Фонд планирует с определенной периодичностью проводить игры, посвященные разным датам и событиям. И, возможно, даже создать клуб знатоков «Защитники Отечества», чтобы уже в следующем году провести встречи на межрайонном уровне.

Татьяна Можаева