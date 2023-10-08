Где отключат свет 9 октября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 9 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
09.10.2023 с 09:00 до 18:00
Войсковицкое СП:
Промзона.
09.10.2023 с 09:00 до 18:00
Сиверское ГП:
Пилорама, автозаправка, шиномонтаж, скважина,
д. Старосиверская (частично).
09.10.2023 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
с. Рождествено, ул. Заводская.
09.10.2023 с 09:00 до 20:00
Кобринское СП:
д. Руново,
п. Карташевская,
д. Кобрино(частично).
09.10.2023 с 09:00 до 18:00
г. Гатчина:
ТРК «Кубус», СТО.
09.10.2023 с 09:00 до 20:00
Веревское СП:
д. Ивановка,
д. Романовка,
СНТ «Ручеек»,
СНТ «Ижора».
09.10.2023 с 10:00 до 17:20 будут проводиться неотложные работы на 2 часа
Пудомягское СП:
КП «Павловские Дачи» («массив Дачный-1»).
09.10.2023 с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.
09.10.2023 и 11.10.2023 с 10:00 до 18:30
Сяськелевское СП:
д. Крокшево,
д. Тепловка,
ГРП ООО "Газпром-Трансгаз СПб".
09.10.23 с 09:00 до 17:00
Коммунарское ГП:
г. Коммунар ш. Ленинградское д. 27 кор. 1, 2, 3, д. 25,
ул. Павловская д. 2, 2А .
09.10.23 с 09:00 до 17:00
10.10.23 с 09:00 до 17:00 с включением на ночь.
г. Гатчина ул. Беляева д. 5, 7, 9, 12А, 15, 16А, 18, 20, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 30А,
ул. Огородная д. 19,
ул. Рошаля д. 11, 13, 13А, 18, 19А, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30/2, 27, 29, 31, 32,
ш. Корпиковское д. 4,
ул. Куприна д. 10/18, пожарная часть.