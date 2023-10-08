Где отключат свет 9 октября в Гатчинском районе

В нынешние непростые времена нередко встречаются люди, совсем молодые, казалось бы, только начинающие жизнь, но у них за плечами уже стоит большая сложившаяся судьба. Эти люди возвращаются из мест, которые мы по привычке называем «горячими точками». Некоторые, в силу полученных ран, не могут дальше продолжать службу. Другие - просто на побывку, в отпуск. Наш сегодняшний герой - боец 3-ей добровольческой разведовательно-штурмовой бригады, представился Дмитрием, но просил не называть его подлинное имя и не показывать лица. Такова специфика его работы там, на линии боевого соприкосновения. Он приехал на несколько недель отдохнуть и вскоре собирается обратно, на Донбасс, на войну.