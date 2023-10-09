МФЦ Ленинградской области ― одни из лучших в стране

По итогам работы в 2022 году МФЦ Ленинградской области победили в номинации «Крупная региональная сеть», награду вручили в ходе VII Всероссийского Форума МФЦ, который проходит в эти дни в Рязани.

Минэкономразвития подвело итоги и оценило работу МФЦ по критериям доступности получения государственных и муниципальных услуг, качеству работы, клиентоцентричности, высокому уровню сервиса, цифровизации, внедрению новых направлений обслуживания.

«Своим трудом вы вновь доказали на всероссийском уровне, что центры госуслуг Ленинградской области – пример для оказания качественных услуг для всей страны. Гордимся вашими достижениями. Это – лучший подарок к 10-летию основания МФЦ в нашем регионе!», ― поздравил коллектив МФЦ Ленинградской области заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Сейчас в регионе создана развитая система МФЦ: 37 филиалов и отделов, 134 удаленных рабочих места, 5 бизнес-офисов.