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Где отключат свет 12 октября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 12 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

12.10.2023 с 10:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

д. Введенское,

д. Борисово,

д. Порожек,

д. Савкино,

д. М. Слудицы,

д. Б. Слудицы,

ст. Слудицы.

 

12.10.23 с 09.35 до 17.35

Войсковицкое СП:

п/ф Войсковицы.

 

12.10.23 с 8.00 до 16.00

Таицкое ГП:

д. Б. Ивановка (д. Новая)

 

12.10.23 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина,  ул. Индустриальная д. 18, 20, 20Б (ООО "Динекс Русь", ТЭК Гатчина, НПП "Ленарк-МГ", ИП Гузиев, Нефтебаза "Гарант").      

 

 

 

 