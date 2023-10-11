Где отключат свет 12 октября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 12 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
12.10.2023 с 10:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
д. Введенское,
д. Борисово,
д. Порожек,
д. Савкино,
д. М. Слудицы,
д. Б. Слудицы,
ст. Слудицы.
12.10.23 с 09.35 до 17.35
Войсковицкое СП:
п/ф Войсковицы.
12.10.23 с 8.00 до 16.00
Таицкое ГП:
д. Б. Ивановка (д. Новая)
12.10.23 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина, ул. Индустриальная д. 18, 20, 20Б (ООО "Динекс Русь", ТЭК Гатчина, НПП "Ленарк-МГ", ИП Гузиев, Нефтебаза "Гарант").
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