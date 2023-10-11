На федеральной трассе Р-23 в Ленинградской области введут реверсивное движение

«В связи с производством работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 12 октября по 15 ноября будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Дорожные работы будут производиться на участке федеральной дороги Р-23 с 62 по 70 километр, в Гатчинском районе Ленинградской области, между селом Никольское Большеколпанского сельского поселения и деревней Старое Поддубье Рождественского сельского поселения» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.