«Картофельный разгуляй» в Суйде

Про Суйду, картошку и многое другое гостям поведала хранительница фонда музея-усадьбы Суйда Юлия Зорина. Гости праздника узнали, что ещё в середине XVIII века имение Суйда, которое занимало почти полторы тысячи гектаров, купил уважаемый в России человек – генерал Абрам Петрович Ганнибал. Многие, скорее всего, знают его как прадеда Александра Пушкина. Это был уникальный по своим способностям человек, прогрессивных взглядов.

В 1765 году императрица Екатерина Ⅱ издала указ: распространить и внедрить картофельные (земляные) яблоки на стол каждого человека. В это время в столице картошка водилась лишь на столах богатых людей, как деликатес. Абрам Петрович так отписывался экономическому обществу: «А на мызе у меня показанные яблоки в достатке имеются и к домашнему расходу довольно водятся». У Ганнибала в Суйде картошка была настолько распространена, что он кормил ей своих крестьян. Он занимался не только выращиванием, но ещё и селекционированием.

Уже в XIX веке следующие владельцы продолжили развивать картофельное хозяйство. А в XX веке на территории усадьбы расположились совхоз, селекционная станция и лаборатория, где выращивали новые сорта картофеля. Здесь в том числе вырастили сорт, который назвали в честь Абрама Петровича – «Ганнибал», также известный как «синеглазка».

После небольшого экскурса в историю началась развлекательная часть праздника. В концертной программе выступали дети и взрослые с песнями и танцами, посвящёнными осени. Все желающие могли посмотреть рисунки детей на стендах, их поделки и фотографии посёлка в прошлом веке. Можно было запечатлеть себя на память у фотостенда.

В рамках праздника были подведены итоги «картофельных» конкурсов.

- В номинации «Картофель богатырь» победителем стала Наталья Ганина: ее картофель весит 530 гр.

- В номинации «Лучшее блюдо из картофеля» победу одержала Мария Малыгина: она представила на конкурс драники; второе место у Анны Яниной, третье место - у Елены Шадруновой.

- В номинации «Озорные овощи» (поделки из овощей и природного материала): первое место - Таисия Павлова, 6 лет, второе место - Роман Мялкин, 4 года, третье место - Ксения Богданова.

Завершился праздником традиционным угощением всех желающих вкусной картошкой, выращенной на такой исторически и урожайно богатой земле.

Арина Чеплекина