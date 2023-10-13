Ленобласть — старшему поколению

«Поддержка старшего поколения — одно из приоритетных направлений социальной политики Ленинградской области. Многие способы поддержки пенсионеров устарели, поэтому сотрудники учреждений социальной сферы при поддержке областного правительства постоянно разрабатывают новые социальные практики — пункты проката технических средств реабилитации (ТСР), сервис “Электронная витрина ТСР”, “Заботливый сосед”, “Здравница 47”, “Социальное такси” и “Социальный туризм”», — сказал на открытии пленарного заседания форума заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Председатель комитета социальной защиты населения Анастасия Толмачева на пленарном заседании рассказала о главных направлениях развития системы социального обслуживания граждан пожилого возраста, она поделилась опытом Ленобласти с представителями 37 регионов РФ.

Форум «Старшее поколение» — центральная площадка для обсуждения вопросов развития социальной поддержки старшего поколения и обмена опытом среди представителей органов социальной защиты, здравоохранения и органов власти.

В Ленинградской области реализуется проект «Старшее поколение», его цель — создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода, которая включает в себя социальное обслуживание как на дому, так в стационарной и полустационарной форме. Региональный проект является частью национального проекта «Демография».