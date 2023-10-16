«Пой, душа!» - в Гатчинском районе

Истинно народная поп-фолк группа «Балаган Лимитед» выступила перед нашими земляками в населенных пунктах Малое Верево, Дружная Горка, Большие Колпаны, Батово, Новый Свет. Концерты были абсолютно бесплатными. Музыканты радовали зрителей как известными, так и новыми песнями, проводили интерактивы, раздавали автографы.

Отзывы о концертах – исключительно положительные. Оваций и цветов было много. Сами музыканты отметили невероятную любовь гатчинцев к народной песне, музыкальность, душевность и активность. И пообещали по возможности приехать вновь.