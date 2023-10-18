…И код из банка, где деньги лежат

15 октября в дежурную часть УМВД России по Гатчинском району обратилась 64-летняя жительница Гатчины: в соцсети «ВКонтакте» ей пришло сообщение со страницы ее сестры, которая уведомляла ее об акции Сбербанка. Якобы пенсионерам, проживающим на территории РФ, при предоставлении номера банковской карты зачисляются денежные средства в сумме 4500 рублей. Недолго думая, дама отправила в ответ все свои данные – и код, который пришел ей в смс-ке. А потом узнала, что страничку сестры взломали, а с ее кредитной карты после отправки данных списались денежные средства в сумме 75 тысяч рублей, а с дебетовой карты исчезло 11 тысяч.

11 октября в гатчинскую полицию обратился пенсионер из Тайцев, которому позвонил мужчина – под видом работника социальной службы «Госуслуг» и заявил, что происходит перерасчет пенсии, и для этого необходимо продиктовать коды из смс. Что заявитель и сделал. Далее позвонил «сотрудник ФСБ» и сказал, что счета пенсионера под угрозой и необходимо перевести деньги на безопасный счет. Действуя по указанию этих лиц, мужчина перевел 108 тысяч рублей на банковский счет какого-то Тихонова.

61-летняя жительница Гатчины пыталась инвестировать. Неустановленный злоумышленник в мессенджере «Телеграм» убедил ее вложить деньги в инвестиции. Для этого она перешла по ссылке в «Телеграм-канале» «finance_iso» и перевела с принадлежащего ей счета более двух миллионов рублей. Когда поняла, что ее обманули, пошла в полицию.

12 октября в Коммунарский отдел полиции обратилась 67-летняя жительница Кобралово, которой позвонил незнакомый мужчина, представился сотрудником полиции и сообщил, что на её имя пытаются оформить заем. С целью поимки злоумышленников ей нужно …самой взять кредит. Следуя указаниям мошенника, дама оформила на своё имя кредит, поехала в «Мегаполис» в Гатчине на проспекте 25 Октября и перевела 90 тысяч рублей на чужой счет. На следующий день ей вновь поступил звонок, и мужчина на том конце провода сообщил, что на нее в очередной раз пытаются оформить кредит. По велению преступника пенсионерка оформила на своё имя еще один кредитный договор, сняла 100 тысяч рублей и перевела их через терминал мошенникам.

По фактам кражи с банковского счета и мошенничеств возбуждены уголовные дела.