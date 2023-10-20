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Дополнительное подтверждение входа на Госуслуги станет обязательным для всех с 28 октября

Двухфакторная аутентификация на Госуслугах необходима для повышения безопасности и усиления защиты персональных данных. Второй фактор подключила уже почти половина пользователей Госуслуг — более 41 млн человек.

Рубрики:  Общество

Что изменится с 28 октября

С этого дня пользователи портала смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные, например, номер телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Сделать это можно в разделе «Безопасность», выбрав «Вход с подтверждением».

 

У тех, кто не установит второй фактор в этот визит, при следующем входе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты. Пока не будет выбран один из них, воспользоваться Госуслугами не получится. Впоследствии можно будет изменить свой выбор в разделе «Безопасность».   

 

Три варианта дополнительной защиты            

 - код из СМС             

- одноразовый код из специального приложения (ТОТР)        

- вход по биометрии

 

Как изменить телефон для второго фактора

Изменить телефон для СМС-подтверждения можно при выборе второго фактора защиты. Обратите внимание, если в систему заведен неактуальный телефон, код придет на него. Если он уже недоступен, актуализировать номер можно в приложении банка-партнёра или ближайшем МФЦ.