Дополнительное подтверждение входа на Госуслуги станет обязательным для всех с 28 октября

Что изменится с 28 октября

С этого дня пользователи портала смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные, например, номер телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Сделать это можно в разделе «Безопасность», выбрав «Вход с подтверждением».

У тех, кто не установит второй фактор в этот визит, при следующем входе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты. Пока не будет выбран один из них, воспользоваться Госуслугами не получится. Впоследствии можно будет изменить свой выбор в разделе «Безопасность».

Три варианта дополнительной защиты

- код из СМС

- одноразовый код из специального приложения (ТОТР)

- вход по биометрии

Как изменить телефон для второго фактора

Изменить телефон для СМС-подтверждения можно при выборе второго фактора защиты. Обратите внимание, если в систему заведен неактуальный телефон, код придет на него. Если он уже недоступен, актуализировать номер можно в приложении банка-партнёра или ближайшем МФЦ.