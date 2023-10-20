Дополнительное подтверждение входа на Госуслуги станет обязательным для всех с 28 октября
Двухфакторная аутентификация на Госуслугах необходима для повышения безопасности и усиления защиты персональных данных. Второй фактор подключила уже почти половина пользователей Госуслуг — более 41 млн человек.
Что изменится с 28 октября
С этого дня пользователи портала смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные, например, номер телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Сделать это можно в разделе «Безопасность», выбрав «Вход с подтверждением».
У тех, кто не установит второй фактор в этот визит, при следующем входе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты. Пока не будет выбран один из них, воспользоваться Госуслугами не получится. Впоследствии можно будет изменить свой выбор в разделе «Безопасность».
Три варианта дополнительной защиты
- код из СМС
- одноразовый код из специального приложения (ТОТР)
- вход по биометрии
Как изменить телефон для второго фактора
Изменить телефон для СМС-подтверждения можно при выборе второго фактора защиты. Обратите внимание, если в систему заведен неактуальный телефон, код придет на него. Если он уже недоступен, актуализировать номер можно в приложении банка-партнёра или ближайшем МФЦ.