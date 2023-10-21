«Дачная столица»: от дачи до музея

Предложил её гатчинский краевед Андрей Бурлаков, а успешному воплощению этой затеи поспособствовала Валентина Владимировна Юнина. Много лет она возглавляла Сиверскую специальную коррекционную школу, и сказать ей слова благодарности — это наш долг и естественное человеческое желание.

Аполлон Николаевич Майков, самый известный сиверский дачник, поэт и общественный деятель, очень хотел, чтобы на эту местность, где он проводил так много времени, проливался свет культуры, искусства и просвещения. А потому здесь постепенно появились: Церковь во имя святых апостолов Петра и Павла, Народная школа и Народная библиотека-читальня.

Валентина Владимировна, по сути, такой же подвижник, как и Аполлон Майков. Школа ей досталась непростая, да и детки тоже. Одними учебными программами здесь не обойдёшься. Важно было воспитывать в ребятах чувство прекрасного. В конце 1980-х в бывшей даче Гольмдорфа, рядом со школой, предстояло обустроить спальный корпус. Здание отремонтировали, но в большом зале было как-то неуютно: потолок очень высокий, окон мало, стены мрачные. Валентина Владимировна рассказывала, как она пригласила сюда местных художников и попросила их украсить зал для детей. Так здесь появился уникальный деревянный декор: стволы деревьев с резными листьями, а также фигурки птичек и лесных зверушек. Но для того, чтобы дети ценили окружающую красоту, они должны участвовать в её создании. Потому-то особое внимание в школе уделяется трудовому воспитанию, а результаты труда: ухоженная территория, стриженые газоны, оборудованная экологическая тропа, по которой с удовольствием гуляют и дачники, и туристы, и местные жители, – радуют всех.

Другим воспитательным моментом должно было стать появление интереса у детей к истории родного края. Для этого решили создать в школе краеведческий музей. Самым печатающимся краеведом в ту пору был Андрей Бурлаков, которого Валентина Владимировна представляла себе как старенького дедушку, а когда познакомилась с ним, с удивлением увидела довольно молодого человека.

Предложение о музейной работе было принято, и в 1992 году в школе-интернате открылся первый краеведческий музей в Сиверской, посвящённый её истории. Стали проходить встречи с местными старожилами, в двух комнатах, выделенных для экспозиции, стали появляться экспонаты. Ребята, вовлеченные в музейную работу, очень гордились тем, что у них в школе есть такой музей. К тому времени они уже знали, что спальный корпус, в котором они ночевали, когда-то был дачей архитектора и художника Ивана Гольмдорфа.

А ещё через некоторое время на бывшую дачу наведались сотрудники пожарной инспекции. Их вердикт был неутешительным: детям находиться в здании в ночное время небезопасно. Воспитанников школы-интерната перевели в другое здание, и спальный корпус опустел. Бывший гостевой дом Гольмдорфов построен примерно в 1890-х годах, его возраст перевалил за 100 лет. Здание нуждалось в капитальном ремонте, а тут лишилось последней надежды на ежегодный плановый ремонт. Перспектива утраты исторической дачи стала пугающе правдоподобной. Мириться с этим было нельзя. Идея буквально витала в воздухе: необходимо показать всем, что в этом здании можно устроить краеведческий музей. Валентина Владимировна предоставила полный карт-бланш для такой инициативы.

Андрей Бурлаков, в ту пору директор Музея истории города Гатчины, издал приказ о создании временной выездной выставки в Сиверской с целью привлечения внимания к проблеме спасения старинной дачи и возможности создания в ней музея. Был даже разработан специальный проект «Музей в музее». Команда гатчинских специалистов во главе с Евгенией Нарышкиной блестяще справилась с задачей, и в короткий срок из экспонатов школьного и городского музеев были созданы экспозиции, посвящённые истории и быту Сиверской местности в период активного дачного строительства.

15 июля 2009 года в Сиверской состоялось знаменательное событие. В бывшем спальном корпусе открыли историко-бытовой «Музей Дачная столица». Событие привлекло внимание прессы и общественности, получило самые восторженные отзывы. Устроителями была обеспечена праздничная атмосфера. Однако, полноценного музея сразу открыть не удалось, пусть даже народного. Без штата сотрудников и теплоснабжения заниматься музейной деятельностью невозможно. Если в сентябре ещё можно принимать посетителей хотя бы в выходные дни, то в октябре стало очевидно: экспозицию придётся сворачивать. Спальный корпус снова опустел. И всё же главная цель была достигнута! Временная выставка наглядно продемонстрировала, как может быть устроен музей в бывшей даче, и что он имеет право на существование.

16 февраля 2010 года вышло постановление главы администрации Гатчинского района

№ 569 о создании муниципального учреждения «Информационно-краеведческий музейный центр Гатчинского муниципального района» за подписью А.П. Худилайнена. 12 марта того же года был зарегистрирован Устав учреждения, и организация обрела статус юридического лица с получением всех необходимых учредительных документов. Занималась этой работой Галина Гертрудовна Хохлова, первый директор музейного центра. Сиверский музей вошёл в его состав как одно из подразделений. 17 марта в соответствии со штатным расписанием в учреждение были приняты первые два сотрудника.

Зима сезона 2009/2010 выдалась довольно снежной, и когда мы весной вошли в здание бывшего спального корпуса школы-интерната, перед нами предстала картина весьма удручающая. Во всех помещениях было очень сыро. Протекала во многих местах крыша, на полу в комнатах стояли огромные лужи, они натекли из лопнувших труб водяного отопления, половицы во многих местах прогибались под ногой. Отшелушивалась половая краска, от стен местами отставали обои. И вот это пространство следовало привести в порядок, заполнить экспонатами, вдохнуть в заброшенные стены новую жизнь. Казалось, что эта задача из разряда неразрешимых. Но не зря же говорят, что глаза боятся, а руки делают.

Музейные залы отмыли, почистили, где-то подкрасили, где-то подклеили, постепенно наполнили экспонатами, сформировали основные экспозиции. И чудо произошло! Спальный корпус ожил и снова приобрёл музейные черты. А 22 мая «Дачная столица» принимала гостей ежегодной акции «Ночь музеев» – первых посетителей «свежеиспечённого» муниципального учреждения. Был получен бесценный опыт работы с экскурсантами в рамках крупного проекта. А в начале июня наступили трудовые будни. Музей открылся для посещений и проведения экскурсий на постоянной основе.

В первый сезон много внимания уделялось проведению мероприятий, чтобы о музее узнало как можно больше людей. Важную роль в этом деле сыграло участие в ежегодной акции «Ночь музеев». На ежегодный День дачника так же собиралось большое количество гостей. Устраивались концерты местных поэтов и авторов-исполнителей, собиравшие большое количество слушателей. В выставочной работе предпочтение отдавалось местным художникам, а их в Сиверской и в округе немало. Их произведения вызывали неизменный интерес посетителей.

Постепенно стала налаживаться учётно-фондовая работа. Это основа основ музейного дела, работа, которая незаметна со стороны, но чрезвычайно важна для любого музея. В 2019 году в музее состоялась научно-практическая конференция, посвящённая 250-летию «Спасителя Санкт-Петербурга» Петра Христиановича Витгенштейна. И что самое главное, по итогам её работы издан сборник докладов и статей, хорошее подспорье в дальнейшей научной работе.

В период пандемии, по понятным причинам, посещаемость музея заметно снизилась, но зато был произведён целый ряд ремонтных работ. В 2022 году обновлён фасад здания, а в

2023-м – крыша. В таком виде музей становится ещё более привлекательным для посетителей. Правда, пока ещё рано говорить о том, что здание полностью соответствует эпохе становления дачной культуры, и тому, что мог построить Гольмдорф, но это уже другая история.

У музея довольно хорошая репутация среди турфирм Петербурга, и некоторые из них привозят к нам посетителей на регулярной основе. Но этого недостаточно. Нужно добиваться того, чтобы о музее дачной истории узнавало как можно больше людей, проживающих в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, чтобы туристские маршруты неизменно включали в себя его посещение.

Сегодня музей входит в состав Информационно-культурного центра, который возглавляют два человека, имеющих богатый опыт в сфере организации туристических потоков: Ирина Михайловна Лидзарь и Ольга Александровна Приходько. Это вселяет надежду на то, что популярность музея будет только возрастать, а его сотрудники с удовольствием будут рассказывать эту интереснейшую историю уникальной Сиверской дачной местности.

Добро пожаловать в «Дачную столицу»!

Рашид Ганцев,

методист ИКЦ ГМР

«Дачная столица»