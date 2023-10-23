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Где отключат свет 24 октября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 24 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

24.10.23 с 10:00 до 18:00

Таицкое ГП:

гп. Тайцы (частично),

д. Александровка,

КП Демидовская усадьба, массив Восточный,

Санаторий имени Свердлова,

КП Орловские ключи.

 

24.10.23 с 10:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Мины,

д. Горки,

д. Каушта.

 

24.10.23 с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д.Корпиково, массив СНТ"Корпиково".

 

24.10.23 с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Малое Верево, ул. Кутышева, ул. Киевская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Заречная, ул. Набережная, ЭЛТЭТЭ, ФКБИ, магазины "Пятерочка -2шт., Магнит-косметик", ул.Кириллова.

 

24.10.23 с 09:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Горки.

 

24.10.23 с 08:00 до 20:00

Елизаветинское СП:

д. Вероланцы, Мясокомбинат, пилорама.       

 

24.10.23 с 09:00 до 17:00

25.10.23 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. 7-й Армии д. 5, 6, 6А, 8А; ул. Коли Подрядчикова д. 11, 15; ул. Крупской д. 11, 12; (ФОК).

 

24.10.23 с 09:00 до 14:00

г. Гатчина:

ул. Солодухина д. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 20А, 22, 26.

 