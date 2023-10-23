Где отключат свет 24 октября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 24 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Таицкое ГП:
гп. Тайцы (частично),
д. Александровка,
КП Демидовская усадьба, массив Восточный,
Санаторий имени Свердлова,
КП Орловские ключи.
24.10.23 с 10:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
д. Мины,
д. Горки,
д. Каушта.
Пудостьское СП:
д.Корпиково, массив СНТ"Корпиково".
Веревское СП:
д. Малое Верево, ул. Кутышева, ул. Киевская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Заречная, ул. Набережная, ЭЛТЭТЭ, ФКБИ, магазины "Пятерочка -2шт., Магнит-косметик", ул.Кириллова.
24.10.23 с 09:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Горки.
24.10.23 с 08:00 до 20:00
Елизаветинское СП:
д. Вероланцы, Мясокомбинат, пилорама.
24.10.23 с 09:00 до 17:00
25.10.23 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. 7-й Армии д. 5, 6, 6А, 8А; ул. Коли Подрядчикова д. 11, 15; ул. Крупской д. 11, 12; (ФОК).
24.10.23 с 09:00 до 14:00
г. Гатчина:
ул. Солодухина д. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 20А, 22, 26.