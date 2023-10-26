Алина Рыкова: «Хочешь изменить мир к лучшему? Начни с себя!»

- Алина, вас не застать в Гатчине! Откуда вы вернулись на этот раз?

- Из Томска. Там проходил «Экспертный десант» - специальный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мы ездили туда как победители проекта «Экософия», общались с местным эко-сообществом, помогали налаживать контакт между волонтерами, частными организациями и органами власти.

- Давайте сразу определимся, как вас называть. Активистка экодвижения «РазДельный сбор. Гатчина», координатор акции «Редкая фракция», менеджер благотворительного забега «Зелёный город»... Я так понимаю, этот список уже имеет продолжение?

- Да! Я также являюсь членом Молодёжного правительства Ленинградской области, вхожу в новый состав Экосовета при губернаторе, являюсь председателем регионального отделения Всероссийского движения «Экосистема», победителем проекта «Экософия»... В общем, есть ещё много всего, что можно сюда добавить!

- А если совсем коротко, одной фразой, кем вы сами себя считаете?

- Почему-то первое, что пришло мне в голову, это — волонтёр по призванию. Мне нравится то, что я могу сделать, и это - не про деньги. Это именно про душевный порыв, про то, что я могу изменить в нашей жизни.

- Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Как и когда начался ваш эко-путь?

- Я родилась в Гатчине, всегда здесь жила и никогда никуда не переезжала. Для меня этот город родной. Мой эко-путь начался в 2019 году, практически сразу с появлением в моей жизни раздельного сбора. Приняв в нем участие, я спустя несколько месяцев пришла туда как волонтер. Поначалу это был просто душевный порыв, а потом я осознала, что для меня крайне важно менять что-то у себя в городе, в своем регионе. Да, я — патриот Гатчины и Ленинградской области. И я поняла, что это то, чем я хочу заниматься.

- Ваш первый экопроект?

- Мой первый проект начался с вопроса эко-волонтёрам раздельного сбора: почему у нас нельзя сдавать редкие фракции? Мне предложили этим заняться, и вот... В сентябре 2019 года в Гатчине, на фестивале «Зелёный город», прошла первая акция «Редкая фракция». Я была там совсем одна, и мне было очень страшно! Но это многих заинтересовало. Девочки меня поддержали, и мы стали проводить эти акции. В итоге количество участников акции стало расти буквально в геометрической прогрессии. Даже некоторые из скептиков радикально поменяли свое отношение. Сейчас количество людей, которые «в теме», просто поражает!

Наш маленький город на самом деле давно уже вышел на региональный уровень. Наш «Раздельный сбор» знают во всей Ленинградской области.

- Не думали ли стать профессиональным экологом?

- Всерьёз не думала. Я по образованию — инженер АИС, то есть моя профессия совершенно не была связана с экологией. Наверное, для меня не настолько важно погрузиться в экологию как в профессиональную историю. Я немножко про другое: про увлечение, про просвещение. Естественно, я постоянно прохожу обучение, повышение квалификации на эту тематику.

- Только за последний год вы прошли обучение по трем направлениям: по устойчивому развитию от МГИМО, по экотехнопаркам от РЭИ им. Г.В. Плеханова, повышение квалификации как специалиста экопросвещения от ЦООП...

- Действительно, так сложилось, что этот год у меня прорывной. И чем дальше, тем больше всего! Хотелось бы ещё получить образование в сфере государственного и муниципального управления. Я об этом думаю, потому что, как мне кажется, я могу в этом себя реализовать профессионально.

- Можете ли вы в нескольких словах дать сборный портрет экоактивиста? Кто эти люди, с которыми вы вместе?

- Это люди с активной жизненной позицией, которые хотят блага не только для себя, но и для других, которые любят свой город. Люди абсолютно разных возрастов и профессий, а значит, в первую очередь, просто неравнодушные люди, которые хотят изменить мир к лучшему.

«Раздельный сбор. Гатчина» — очень разносторонняя команда. Среди волонтеров есть и взрослые, и дети. Самому младшему, моему сыну Саше - четыре с половиной года. У меня вся семья на акции - и муж, и двое старших детей. И Сашку мы, конечно, каждый раз берем с собой. Ему выдают стопку лотков из-под яиц в качестве подставки. Он стоит у стола с мелочами и рассказывает людям, что батарейки нужно класть сюда, а крышечки — туда. Поднимает людям настроение! Среди наших волонтеров есть и подростки, и молодежь постарше, и люди старше пятидесяти. И всех нас становится больше — и волонтеров, и участников!

Особенно отрадно, что подтягивается молодёжь. Так, целый класс волонтеров к нам привела учительница школы №9 Светлана Гуськова. Замечательные ребята! Ребята учатся в биологическом классе и не просто приходят постоять какое-то количество часов. Они вовлекаются в это, с удовольствием обучаются и иногда уже сами готовы заменить взрослых волонтеров.

- События и итоги вашего последнего года впечатляют! Одно их перечисление может занять довольно много времени, поэтому хотелось бы спросить о наиболее важных их них.

- Наверное, одним из самых важных событий этого года для меня стала победа в проекте «Экософия». Это проект, в котором люди активные смогли не просто поучаствовать, но ещё и показать себя на территориальном уровне. Он собрал активистов со всей России, помог нас всех сплотить.

Такие проекты хороши тем, что позволяют выйти за пределы своего сообщества. То есть это уже не просто город или область, а происходит по всей стране. Теперь мы можем делиться своими знаниями и опытом, кооперироваться, чтобы делать что-то вместе. На самом деле идет потрясающий процесс развития всех сообществ! С другой стороны, поскольку я стала победителем проекта «Экософия», это дало мне еще множество дополнительных возможностей для самореализации и обучения.

Ещё один очень интересный опыт — в форуме СЗФО «Ладога», который проходил в этом году в Ленинградской области. В этом году я была там уже не как участник, а в качестве наставника, работающего с волонтерами.

- Какую роль в вашей деятельности играет грантовая поддержка?

- Проектная и грантовая тема сейчас очень плотно вошла в жизнь вообще всех активистов. Конечно, грантовая поддержка очень помогает. Я выиграла грант на свою акцию от «Росмолодёжи», которая сейчас поддерживает проекты активной молодежи. Есть куда расти и развиваться.

- У вас большая семья, трое детей. Как вам удаётся всё это совмещать? Как вы всё успеваете?

- К счастью, у меня замечательный супруг, который берёт на себя всё, пока я в поездках. Он поддерживает меня во всём, я, в свою очередь, поддерживаю его. Мы помогаем друг другу, и это позволяет нам двигаться вперёд.

- Есть ли жизнь вне экоактивизма — у вас? Увлекаетесь ли вы чем-нибудь ещё?

- Хобби у меня тоже есть! Я очень люблю квизы — интеллектуальные игры вроде «Что? Где? Когда?» Я участвую в них уже четыре с половиной года. В Гатчине много квизов, и мы собираемся на них с командой друзей и коллег. Это очень интересно — с одной стороны, разгружает, все задачи отходят на второй план. С другой стороны, можно немножко пошевелить мозгами, вспомнить какие-то даты, имена, события в абсолютно разных областях.

- Что значит жить экологично?

- Это значит жить так, чтобы тебе было комфортно, но при этом вред от твоей жизни был бы минимальным для окружающей среды.

Понятно, что не все могут взять и отказаться от одноразового пластика, например. Он в нашей жизни везде. И все же можно от многого отказаться без ущерба для себя. Мы можем жить прекрасно, не покупая, допустим, воду в бутылках, а набирая ее в автоматах для воды. У нас дома стоит фильтр обратного осмоса, и всегда есть чистая питьевая вода.

Но помимо решения проблемы потребления, речь ведь ещё идёт и о жизни — о том, чтобы по возможности делать мир вокруг нас лучше. Экоактивизм — это ведь не только про раздельный сбор, про субботники или уборки. Это и про созидание, и про помощь животным, что немаловажно. Есть волонтеры, которые сажают деревья, ухаживают за клумбами около памятников. Кто-то собирает макулатуру, чтобы обменять её на саженцы растений, и украшает наш город.

Экоактивизм как образ жизни может быть очень разным. Каждый может выбрать себе дело по душе. И самое интересное, что люди входят в эту историю по-разному, с разных сторон. Но, как правило, когда ты входишь в это, ты уже начинаешь заниматься всем. И жизнь вдруг меняется! Выходит так, что мы, волонтеры, делаем жизнь лучше для себя и друг для друга, а в итоге делаем её лучше уже для всего города, для всей нашей страны.

- Как развивать в себе экологическую ответственность? С чего начать?

- Всё очень просто: приходите к нам! Хотите сажать растения — сажайте. Хотите навесит порядок у себя во дворе, предложите это и своим соседям. Начинать надо всегда с себя, с какой-то своей маленькой инициативы. Хотя, на самом деле, не бывает маленьких инициатив. Каждая из них становится своего рода вирусом добра, который все равно зацепит другие души, других людей.

- Опишите, пожалуйста, ваш экодень. Как он проходит? Какие экологические действия вы совершаете ежедневно? Остались ли привычки, от которых хотелось бы избавиться?

- Мой день начинается с кофе, и это, конечно, не самая экологичная история. Но вот люблю я кофе и отказаться от него не могу! Ещё у меня есть такая особенность: я не люблю, когда горит свет там, где никого нет. И я все время бегаю за домашними, выключаю свет. И, надеюсь, они всё время вспоминают об этом и постепенно учатся. Конечно, у нас в семье не забывают и о раздельном сборе. У нас есть специальный ящичек для этого.

Мы стараемся жизнь внутри своего дома сделать максимально экологичной, но без фанатизма. Естественно, от всех пакетов мы отказаться не можем, потому что у нас большая семья, и мы часто пользуемся доставкой продуктов. Нельзя отказаться от всего. Это очень сложно и, наверное, не совсем правильно, потому что от прогресса, от благ цивилизации не уйти. Но можно просто с умом подходить к этому — что-то использовать повторно, от чего-то отказываться.

- Расскажите о ваших планах — на ближайшее будущее и о том, чего бы хотелось в будущем отдалённом?

- В самых ближайших планах — снова учеба: в проекте федеральной программы «Голос поколения» и в проекте Министерства природы, как раз связанное с экологией, продолжение повышения моей квалификации. Если говорить о больших планах — это создание некоммерческой организации. Это уже серьёзное, взрослое решение, связанное с большой ответственностью. Хочется минимум ещё один раз организовать благотворительный забег «Зелёный город», потому что запрос на него оказался очень высоким. Безусловно, очень хочется организовать стационарный «Экоцентр», потому что к нам приходит очень много людей, и с этим нужно что-то делать...

- Алина, благодарю вас за эту беседу и желаю успехов во всех ваших планах и начинаниях!

Беседовала Юлия Лысанюк