Хорошие новости депутата Людмилы Тептиной

Законотворчество

Основная задача депутатской деятельности – законотворчество. За год депутаты принимают более 150 законов, каждый из которых предварительно обсуждается на профильных комиссиях, проходит несколько чтений.

Людмила Тептина охотно делится результатами этой работы:

«Рассмотрели законопроект о звании «Почетный донор Ленинградской области, - пишет она. И сразу разъясняет, что планируется, что у доноров региона появится знак общественного признания, а также расширятся меры социальной поддержки. - Планируется, что это будет льготный проезд на общественном транспорте, бесплатное зубопротезирование, обеспечение лекарственными препаратами с 50-процентной скидкой».

А вот краткие итоги состоявшегося 27 сентября первого заседания Заксобрания после летних каникул:

«Мы рассмотрели более 60 вопросов, 23 законопроекта были приняты в третьем чтении и вскоре вступят в силу. Особенно важные изменения коснулись поддержки участников специальной военной операции. Мы расширили круг получателей ежемесячной денежной выплаты, которая назначается инвалидам боевых действий и членам семей погибших инвалидов. Теперь критерий нуждаемости составляет 100% среднедушевого дохода, а не 70% как раньше. Чтобы получить земельный участок теперь не требуется постоянное проживание на территории Ленинградской области для участников СВО, заключивших контракт с 1 июня 2023 года.

Другие важные решения поддержат многодетные семьи. Теперь региональный материнский капитал можно потратить на платную офтальмологию или спортивные секции. Кроме того, на эти деньги можно купить санаторно-курортную путевку по медицинским показаниям для матери или отца и оплатить проезд к месту лечения и обратно.

Приняли изменения в областной закон 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области». Теперь, если свободные участки в поселении, где проживает заявитель, будут отсутствовать, можно будет осуществить выбор в границах поселений муниципальных районов, граничащих с местом проживания, а в случае отсутствия и таких земель – в любом из муниципальных образований Ленинградской области».

Для жителей такой формат общения удобен. Во-первых, они быстро узнают о важных нововведениях. Во-вторых, если есть вопросы – сразу задают их в комментариях и получают ответы. Бывает, что и не соглашаются с определенными решениями – и тогда тоже пишут, делятся своим мнением. Прямая обратная связь! Причем, в социальных сетях хорошо ориентируются сейчас люди любого возраста, и люди старшего поколения здесь активны не меньше, чем молодежь.

Хорошие новости

Людмила Тептина представляет в Законодательном собрании интересы избирателей Сиверского округа и подробно рассказывает, куда направляет средства так называемого депутатского фонда – фонда развития территории и наказов избирателей. Такие посты неизменно начинаются со слов «Хорошие новости».

Откуда же приходят хорошие новости в этом году? Читаем ленту:

- В поселке Вырица на улице Московской, д. 61, между корпусами 1 и 3, установили новое оборудование на игровой площадке (23 октября).

- Вместе с коллегой – депутатом Татьяной Бездетко посетили Гатчинский психоневрологический интернат… В этом году мы коллективно, все пять депутатов Законодательного собрания от Гатчинского района - Сергей Коняев, Татьяна Бездетко, Олег Белов, Александр Русских и я выделили в рамках депутатских фондов 1,5 млн рублей на поддержку Гатчинского ПНИ. Администрацией учреждения были закуплены система видеоконтроля, мебель для жилых помещений и компьютеры. Теперь у охранника на вахте установлены мониторы, которые в режиме реального времени отслеживают все, что происходит по внешнему периметру территории ПНИ. Новая мебель радует проживающих женского отделения милосердия. А новые компьютеры позволят проживающим изучать основы компьютерной грамотности, что важно для их социализации (25 сентября).

- В поселке Пригородный завершается установка современного детского игрового комплекса. По просьбе жителей выделила на его приобретение и установку в рамках депутатского фонда 900 тысяч рублей (средства областного бюджета на развитие территорий) (19 сентября).

- В поликлинику Вырицкой районной больницы Гатчинской КМБ поступила новая медицинская и офисная мебель. Средства на ее приобретение в размере 1 млн рублей были выделены мной и моим коллегой-депутатом Олегом Беловым в рамках депутатских фондов из областного бюджета (18 сентября).

- В поселке Кобралово завершается установка игрового оборудования с устройством основания на детской площадке на ул. Лесной во дворе многоквартирных жилых домов (14 сентября).

- В поселке Сиверский продолжается благоустройство дворовой территории около домов 8а и 8б по улице Заводской. По отзывам жителей, получается красиво. Хорошо, что сейчас стоит комфортная для проведения ремонтных работ погода. Значит, все задуманное удастся воплотить в жизнь с хорошим качеством (4 сентября).

- По заявкам жителей выделены средства на ограждение детской площадки в деревне Большево (4 сентября).

- В пос. Карташевская закончены работы по установке светодиодных ламп и светильников. Замена светильников и ламп на LED источники света позволяет сэкономить до 50% электроэнергии, существенно снизить эксплуатационные расходы и повысить надежность работы осветительных систем. Да будем свет! (24 августа).

- Хорошие новости получила из детского сада №23 города Гатчины. В этом году по заявке коллектива учреждения и родителей мной было выделено из областного бюджета в рамках депутатского фонда 130 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы детского сада, в частности, замену оконных блоков в зимнем саду. И вот приятное известие – работы выполнены (10 августа).

- В этом году мы коллективно - депутаты Законодательного собрания Ленинградской области от Гатчинского района - выделили средства Школе третьего возраста на ремонт кабинета арт-кафе и замену окон. Школа расположена в Химози, ей выделены помещения в бывшей железнодорожной школе №36. Здание старое, и, конечно, требует обновления. Мы с коллегами по мере сил помогаем в этом (24 июля).

- Вместе с коллегами - депутатами областного парламента Татьяной Бездетко, Олегом Беловым, Сергеем Коняевым и Александром Русских - выделили средства на оборудование в Гатчине кабинета нейропсихолога для детей в здании на ул. Хохлова, д.9а, где располагается отделение медико-социальной помощи детям и подросткам. На выделенные средства уже приобретено оборудование и инвентарь, необходимые для работы (16 июня).

Список можно продолжать. Хороших новостей за год набирается много. Среди них и те, что удается решить без привлечения бюджетных средств:

«Пандус сегодня установили. Огромное спасибо за помощь», - это сообщение я получила из Дружной Горки и, конечно, очень обрадовалась. Недавно ко мне обратились за помощью в вопросе установки пандуса для инвалида-колясочника. К сожалению, решение данного вопроса всегда занимает немало времени, требует организационной проработки и финансового обеспечения. Но для того, кто передвигается в инвалидной коляске, ожидание мучительно. Поэтому вместе с моим коллегой - депутатом Олегом Беловым мы решили выделить личные средства для установки откидного пандуса. Хочу сказать спасибо за оперативность в проведении данных работ. Еще для одного жителя Гатчинского района окружающая среда стала доступнее».

Согласитесь, приятно читать такие сообщения. И вдвойне приятнее понимать, что гатчинские депутаты работают сплоченной командой.

Прием избирателей и …личных обращений

На странице депутата можно найти информацию о приемах избирателей: с приглашением прийти и рассказами о том, с какими заботами обращаются.

- Сегодня провела прием избирателей в Новом Свете. Как всегда, обращения касались разных сфер. Больше всего вопросов было по здравоохранению и, в частности, обеспечению бесплатными лекарствами. Поступило предложение о внесении изменений в федеральное законодательство в части расширения мер поддержки многодетных семей и опекаемых детей - интересная инициатива, которую проработаю с коллегами.

- Сегодня провела прием граждан в стенах Гатчинской Общественной приемной. На прием жители Гатчины и Гатчинского района традиционно пришли с разными вопросами. Например, обратили внимание на проблему освещения новых автобусных остановок в Лампово и состояние автобусов на маршруте Дружная Горка – Сиверская, которые обслуживает компания «Транс-Балт». Поступило обращение от жительницы города с просьбой восстановить местные льготы на оплату услуг ЖКХ, которые с 1 апреля отменяются в Гатчине. Так как вопросы социальной защиты населения не относятся к муниципальным полномочиям, объяснили ей порядок получения федеральных и областных льгот, которые продолжают действовать в полном объеме для различных категорий граждан. Продолжаю сотрудничество с Аллой Ефимовной Савицкой – энтузиастом, человеком с высокой гражданской ответственностью из поселка Сиверский, которая является «двигателем» обустройства мемориального парка Строганов мост.

Впрочем, зачастую на прием к депутату приводят не проблемы, а инициативы.

Например: «Сегодня вместе с Олегом Беловым провели прием избирателей в поселке Сиверский. Были не только обращения с просьбой оказать адресную помощь в решении тех или иных вопросов, но и интересные инициативы. К их обсуждению присоединился глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев. Так, инициативная группа жителей, состоящая из ветеранов Сиверского ремонтного завода и ПТУ № 43 поселка Сиверский, совместно с администрацией поселения и Политехническим факультетом ГИЭФПТ планирует создать исторический музей поселка Сиверский. Помещение готов предоставить институт. Мы с Олегом Беловым готовы поддержать этот проект. Музей послужит патриотическому воспитанию не только студентов института, но и школьников. Это память о молодости их бабушек и дедушек».

Или: «В мой адрес поступило обращение от создателей в Вырице частного музея художника-монументалиста с мировым именем Виктора Арнаутова, которое поддержали Совет депутатов Вырицкого поселения и старшеклассники Вырицкой школы, с просьбой посодействовать в сохранении мозаичных панно художника в Мариуполе. Мы рассмотрели это обращение вместе с коллегами – депутатами постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Законодательного собрания Ленинградской области.

Почему важно сохранить эти панно и причем тут Вырица? В Вырице готовится к открытию частный художественный музей, посвящённый памяти художника-монументалиста Виктора Арнаутова, который здесь провел последние годы жизни. А вот другая часть его жизни связана с Мариуполем. Здесь сохранились 3 уникальных мозаичных панно... Эти работы уцелели в ходе военных событий в городе несмотря на то, что сами здания серьезно пострадали. Поклонники таланта Виктора Арнаутова просят, чтобы мозаичные панно сохранили во время реставрации объектов. Мы с коллегами решили поддержать их, направив обращение уже от депутатской комиссии руководству Мариуполя и Санкт-Петербурга, который является городом-побратимом Мариуполя и принимает активное участие в его восстановлении».

Прочитал такой пост – и открыл для себя новое имя знаменитого земляка! «Интересно невероятно! Дай, Бог! Если нужна помощь в составлении текстов, то готова помочь», – тут же откликаются жители.

А какой резонанс вызвал августовский пост Людмилы Тептиной о катании на сапах по реке Оредеж! Его обсуждение тут же, на странице депутата, показало, как растет градус напряжения жителей поселка Сиверский, для которых популярность сапсерфинга обернулась потерей возможности спокойного отдыха. И тут же рождались предложения, как исправить ситуацию. Депутат уже готовит законодательную инициативу: проблема новая, и для Ленинградской области актуальная – рек в регионе много.

… Вот так социальные сети помогают лучше узнать о работе депутата, сокращают расстояние для общения с ним и экономят время, когда решение вопроса не терпит промедления. Здесь депутат открыт для общения, по сути, 24/7. Правда, выдержать работу в таком режиме не каждому под силу. Только профессионалам.

Елена Суралёва