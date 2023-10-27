Игорь Шинкар: декорации к разговору

- Я бы назвал эту выставку декорациями к разговору, - говорит Игорь Шинкар. - По образованию я режиссер массовых действий, и все, что здесь сейчас происходит, похоже на действие, на спектакль. Здесь сошлись работы, которые раньше я не мог объединить в одном пространстве: и графика, и карикатуры, и арт-объекты, и скульптура. Наверное, я взрослею... Наверное, я достиг уже возраста, когда нет сомнений в выбранном пути. Ты уже знаешь, куда ты идешь, знаешь, зачем. На многие вопросы ты уже получил ответ, и зритель может увидеть и эти ответы, и сами вопросы, понимая, куда художник клонит.

«Дыхание зверя»

Абстрактная живопись, пластическая скульптура, выполненные тушью карикатуры действительно не противоречат друг другу, поскольку их связывает не только сформированное опытом понимание, но и жгучий интерес автора к личности человека с его мыслями, чувствами, желаниями, страстями и устремлениями. Мы живем в эпоху, очень богатую на самые разные события. Но, как считает Игорь Шинкар, важно не само событие, а то, как человек из него выходит, как осмысляет его и какие выводы делает для себя.

В свойственной ему манере художник собрал на выставке работы, вызванные вопросами, на которые он не мог не отозваться. Выставка названа «Дыхание зверя» - по ключевой композиции выставки. Как говорит художник, такое название диктует само время, в котором мы живем.

- Сейчас слово двигается в сторону «цифры», хотя казалось бы слово и цифровое решение никак не должны пересекаться, - говорит Игорь Шинкар. - Но вот как раз сейчас они пересекаются таким образом, что цифровизация как бы требует отказаться от слова. Но, как мы помним, апостол Иоанн говорил: «Иисус Христос есть Слово». Нам предлагают отказаться от Христа и уйти в «цифру», то есть всем буквально получить номера.

О правде и лжи

- Я учился режиссуре ещё в советское время, и нас учили, как работает слово, как отзывается в людях то, что мы делаем, как именно нужно просвещать массы, - рассказывает Игорь Шинкар. - Если помните, это тогда так и называлось — культпросветработа, и это всегда было на первом плане. И наша режиссура была четко направлена на защиту имеющихся в обществе духовных ценностей. Да, нас в то время действительно гнали от храмов, но все очень переживали именно за нравственность человека. А сейчас нравственность уже не нужна: делайте, что хотите, только продайте и отчитайтесь, сколько вы заработали...

- Как художник, я пытаюсь донести до людей важность критического мышления, - говорит он. - Чем больше люди будут критически мыслить, чем больше они будут хотеть защищать правду, защищать тот путь, который нам уготован Отцом, от последних трендов и вызовов, тем теснее мы сможем объединиться в борьбе со злом. Добро объединяется очень сложно, зло — гораздо легче. Оно подобно ртути, которая, и разбиваясь, быстро соединяется и идет в атаку... Как говорят, что у добра и правды свидетелей нет, а у лжи их сколько угодно. Вот мы сейчас и защищаемся от лжи, которая пытается нас удушить на информационном поле.

О словах и смыслах

Игорь Шинкар считает себя художником слова, и слова действительно играют важную роль в его творчестве. Он любит играть со смыслами, образами и формами, активно вовлекая в эту игру и зрителя. Каждая из работ — это всегда повод к созерцанию и размышлению одновременно.

В своих абстрактных работах Игорь Шинкар, с одной стороны, дает зрителю свободу выбора в интерпретации образов. Но при этом он непременно предлагает и свое собственное видение, выраженное в названии работы или серии работ.

Как правило, именно названия служат для этого художника важным ключом к пониманию заложенного в нее смысла. Но иногда требуются и более пространные пояснения, как, например, для одной из последних работ художника — триптиха «Знаковая композиция на пути познания Ф.М. Достоевского». В основе этой работы — размышления художника о русском языке и русской письменности, о вкладе, который внесли в ее формирование святые Кирилл и Мефодий, о реформах, меняющих наш алфавит, а значит, и нашу речь.

Триптих состоит из трёх дорожных «знаков», в каждый из которых вписаны определенные символы и слова. Если рассматривать работу на расстоянии, можно прочитать слово, которое объединяет всю композицию - «ИДИОТЫ». И этот как раз тот случай, когда в этом слове нет ничего обидного и ругательного. Греческое слово «идиот» («идиотес») первоначально не содержало даже намека на психическую болезнь. В Древней Греции оно обозначало частное лицо, отдельного, обособленного человека — в отличие от «политэс», то есть очень ответственных граждан, активно участвующих в общественной жизни.

В старославянском языке каждая буква имела несколько смыслов, и художник решил показать на примере пяти буквиц, составляющих слово «идиотъ», насколько глубокий духовный смысл был изначально заложен в нашей письменности.

О свете и тьме

Чтобы раскрыть волнующие его образы с точки зрения философии, художник прибегает к геометрии и цвету. Так, например, в работе «Поглотитель тьмы» обыгрываются две геометрические фигуры - квадрат и круг. Под этими фигурами Игорь Шинкар подразумевает два противоположных по смыслу гуманитарных начала. Светлый круг - как символ основного принципа, которым руководствовался Творец, определяя жизнь человека. Все у нас идет по кругу — каждый год, каждая неделя, каждый день. А вот черный квадрат — символ цивилизации, которая пытается все сделать «квадратным», комфортным, удобным. В этой работе Шинкара отразилась бесконечная борьба света и тьмы, но в итоге свет должен победить тьму, что и показывает композиция картины.

На выставке также представлены несколько скульптурных композиций, выполненных из специально обработанного гофрокартона. Выглядят они достаточно необычно, и названия у них соответствующие. Так, одна из скульптур представляет собой цилиндр с полукруглым неустойчивым основанием. Эта работа называется «Амбиции, или Метр с лишним» (из серии «Парад желаний». В ней отразились размышления автора на тему амбиций, гордыни, алчности.

Ещё одна скульптура уже хорошо знакома гатчинскому зрителю. Белый жираф, стоящий в центре зала, стал связующим элементом всей выставки. Напомним, эта скульптура легла в основу творческого проекта Игоря Шинкара «Мариус жив!», цель которого — привлечь внимание к нравственным проблемам нашего общества.

Как считает Игорь Шинкар, вдохновение художника должно сочетаться с осмысленностью его действий.

- Если пришло одно лишь вдохновение, без осмысленности, ничего не выйдет. Если я не созрел, и если работа не созрела, её не будет. Как пример – все та же работа «Амбиции», которая была задумана много лет назад – ещё в 1997 году. А свою законченность она приобрела за следующие двадцать лет. Она выросла, созрела как яблоко, вместе с моим опытом. Я сам на свою работы смотрю каждый раз по-новому - как зритель. А потом уже монтирую, то есть вступаю в игру как режиссер. Как режиссер ставит свой спектакль, так и я ставлю свою выставку. Сейчас я считаю каждую выставку подарком и стараюсь каждый раз выложиться честно во всех смыслах.

«Любите свою историю»

Игорь Шинкар также известен как замечательный карикатурист. На выставке можно увидеть несколько таких его работ, выполненных тушью. И снова у художника на первом плане человек. В своих карикатурах он довольно остро высмеивает не только особенности человеческого характера, но и человеческие черты, обусловленные так называемым духом времени.

Художник представил и один из своих последних издательских проектов — книгу «Психотерапия по-русски» Вячеслава Боровских, проиллюстрированную целым рядом его работ, выполненных в жанре карикатуры. На встрече со зрителями Игорь Шинкар продемонстрировал ещё одно своё произведение — выполненный по его проекту кубок для Международного футбольного турнира памяти Морозова, организованного футбольным клубом «Зенит».

Одна из последних работ Игоря Шинкара называется «Любите свою историю». В графическом полотне отразился протест художника против слишком вольного обращения с великими личностями, с которыми связана история города Гатчины и всего государства Российского. Мотивом для создания этого арт-объекта стал хорошо всем знакомый логотип, где в известный силуэт Павла Первого вписаны слова «Хочу в Гатчину». Император изображён с уткой в руках вместо привычной глазу шпаги. Таким образом, обыгрывается известное выражение «газетная утка» - искажение правды ради повышения узнаваемости или хайпа.

Как считает Игорь Шинкар, нельзя так поступать с великими личностями. В любом произведении, включая логотип, базовой должна быть этическая, духовная составляющая.

- Павел I был личностью незаурядной, - считает Игорь Степанович. - Он уже не принадлежит ни Гатчине, ни Гатчинскому дворцу – он принадлежит истории, а значит, и всему миру. И написать на этой фигуре «Хочу в Гатчину», приглашая людей к всевозможным развлечениям – все равно, что оболгать Павла I, исказить историческую оценку его личности, его жизни и того, что он делал. Вокруг Павла I до сих много неточной информации, слухов и домыслов, и важно изменить такое положение вещей.

Выставка Игоря Шинкара «Дыхание зверя» продлится в библиотеке им. А.И. Куприна до 2 ноября.

Юлия Лысанюк