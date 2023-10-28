«Письма из французской провинции»: Президентская библиотека о переписке Ивана Тургенева и Полины Виардо
28 октября (9 ноября по новому стилю) 2023 года исполняется 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, публициста Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883). Президентская библиотека предлагает ознакомиться на своём портале с «Письмами И. С. Тургенева к Паулине Виардо» (1900). Сам Тургенев называл их письмами-дневниками, письмами-отчетами. По подсчётам исследователей, Тургенев написал Полине Виардо не менее 500 писем. Они содержат размышления писателя об искусстве, природе, окружающих его людях.
С Полиной Виардо Тургенев познакомился в ноябре 1843 года. Знаменитая певица давала концерты в Санкт-Петербурге. Неудивительно, что вдохновенное пение юной испанки (Полине Виардо было тогда 22 года) потрясло восторженного молодого человека, которому едва исполнилось 25 лет. Русский писатель, вскоре ставший популярным не только в России, но и за рубежом, сохранит до конца дней дружеские отношения с Полиной Виардо, последует за ней за границу, где проведёт большую часть жизни.
Полина Виардо была не только выдающейся певицей, но и замечательным педагогом, продолжившим традиции своего отца, знаменитого испанского тенора и преподавателя пения Мануэля Гарсиа. Она сама сочиняла музыку на слова немецких, французских, русских поэтов (в том числе Тургенева), комические оперы и даже пробовала свои силы в жанре большой оперы. Публикуемые письма охватывают почти весь сорокалетний период знакомства Тургенева и Виардо.
В предисловии к изданию «Письма И. С. Тургенева к Паулине Виардо» рассказывается о «загадочной» истории этих писем, которые считались утраченными. Они нашлись случайно среди других бумаг в ящике, купленном у одного берлинского букиниста. Новый владелец, будучи человеком образованным, «почитателем Тургенева, – как и все русские, – счёл своим долгом бережно сохранить случайно к нему попавшую переписку великого русского писателя…».
Иван Тургенев много путешествовал по Франции, останавливаясь в разных её уголках. Оттуда он делился с Виардо своими впечатлениями: «…Я занимаю хорошенькую комнату в Европейской гостинице, выходящую на террасу, с которой великолепный вид: обширная зеленеющая равнина, вся покрытая апельсиновыми, оливковыми, фиговыми и тутовыми деревьями…», – пишет он из французского Гиера.
Пока Виардо гастролировала по Европе, Тургенев несколько лет проживал в её имении в местечке Куртавнель, что в 70 километрах от Парижа. В одном из писем И. С. Тургенев восхищается природой этих мест: «Итак, я в Куртавнеле под вашим кровом! Мы прибыли сюда вчера вечером, при чудной погоде. Небо было восхитительно ясно. Листья на деревьях одновременно отливали и металлическим, и маслянистым блеском, медунка казалась вся в завитках под косыми красными лучами солнца…».
В поместье семьи Виардо писатель не только работает, но и занимается физическим трудом, о чём сообщает хозяевам усадьбы: «Куртавнель очарователен, мы будем содержать его в самом кокетливом в мире виде…». И в подтверждение этому: «Нет более тростника! Ваши канавы вычищены, и человечество свободно вздохнуло. Но это не обошлось без труда. Мы работали в продолжение двух дней – и я имею право сказать мы, так как и я принимал некоторое участие. Если бы вы меня видели особенно вчера, выпачканного, вымокшего, но сияющего! Тростник был очень длинен, и его очень трудно было вырывать, тем труднее, чем он был хрупче. В конце концов дело сделано!»
В своих письмах Тургенев вновь и вновь возвращается к любимой теме природы: «Кстати, я забавлялся тем, что разыскивал в окрестностях деревья, которые имели бы физиономию, индивидуальность, и давал им имена; по вашем возвращении я могу вам их показать, если вы того пожелаете. Каштановое дерево, что во дворе, я прозвал Германом и подыскиваю ему Доротею. Есть берёза, которая очень похожа на Гретхен; один дуб окрещён Гомером, один вяз – любезным негодяем, другой – встревоженною добродетелью…» С юмором он сообщает: «Со вчерашнего дня я сделался матерью, мне теперь ведомы радости материнства. У меня есть семья! У меня три прелестные крошечные близнеца, кроткие, ласковые, милые, которых я сам кормлю и за которыми я хожу с истинным наслаждением. Это три крошечные зайчонка, которых я купил у одного крестьянина. Чтобы приобрести их, я отдал мой последний франк!»
В переписке с Виардо много внимания уделяется её концертной деятельности. Возможно находясь под впечатлением этого общения, Тургенев, покидая гостеприимный Куртавнель, оставит его хозяйке сюрприз – своё музыкальное произведение, о чём позднее напишет ей из Парижа следующее: «Добрый вечер. Как вы поживаете в Куртавнеле? Держу тысячу против одного, что вы не угадаете того, что… Но хорош же я, держа тысячу против одного – потому что вы уже угадали при виде этого лоскутка нотной бумаги. Да, сударыня, это я сочинил то, что вы видите, – музыку и слова, даю вам слово! Сколько это мне стоило труда, пота лица, умственного терзания, не поддаётся описанию. Мотив я нашёл довольно скоро – вы понимаете: вдохновение! Но затем подобрать его на фортепиано, а затем записать…»
«Значительную часть жизни Иван Сергеевич прожил за границей, но никто из прочитавших его многочисленные произведения, а тем более из знавших его лично, не станет сомневаться в том, что он был истинным патриотом, горячо любившим свою родину и твердо верившим в её будущее величие, в её общечеловеческое призвание…» – пишет автор биографического очерка «Иван Сергеевич Тургенев» (1883) Николай Плисский.
На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с коллекцией «И. С. Тургенев (1818–1883)», которая к юбилею классика пополнилась новыми интересными изданиями. Коллекция позволяет ознакомиться с цифровыми копиями книг, архивных документов, статей из периодических изданий, изобразительных материалов, посвящённых жизни и творчеству писателя.