«Письма из французской провинции»: Президентская библиотека о переписке Ивана Тургенева и Полины Виардо

С Полиной Виардо Тургенев познакомился в ноябре 1843 года. Знаменитая певица давала концерты в Санкт-Петербурге. Неудивительно, что вдохновенное пение юной испанки (Полине Виардо было тогда 22 года) потрясло восторженного молодого человека, которому едва исполнилось 25 лет. Русский писатель, вскоре ставший популярным не только в России, но и за рубежом, сохранит до конца дней дружеские отношения с Полиной Виардо, последует за ней за границу, где проведёт большую часть жизни.

Полина Виардо была не только выдающейся певицей, но и замечательным педагогом, продолжившим традиции своего отца, знаменитого испанского тенора и преподавателя пения Мануэля Гарсиа. Она сама сочиняла музыку на слова немецких, французских, русских поэтов (в том числе Тургенева), комические оперы и даже пробовала свои силы в жанре большой оперы. Публикуемые письма охватывают почти весь сорокалетний период знакомства Тургенева и Виардо.

В предисловии к изданию «Письма И. С. Тургенева к Паулине Виардо» рассказывается о «загадочной» истории этих писем, которые считались утраченными. Они нашлись случайно среди других бумаг в ящике, купленном у одного берлинского букиниста. Новый владелец, будучи человеком образованным, «почитателем Тургенева, – как и все русские, – счёл своим долгом бережно сохранить случайно к нему попавшую переписку великого русского писателя…».

Иван Тургенев много путешествовал по Франции, останавливаясь в разных её уголках. Оттуда он делился с Виардо своими впечатлениями: «…Я занимаю хорошенькую комнату в Европейской гостинице, выходящую на террасу, с которой великолепный вид: обширная зеленеющая равнина, вся покрытая апельсиновыми, оливковыми, фиговыми и тутовыми деревьями…», – пишет он из французского Гиера.

Пока Виардо гастролировала по Европе, Тургенев несколько лет проживал в её имении в местечке Куртавнель, что в 70 километрах от Парижа. В одном из писем И. С. Тургенев восхищается природой этих мест: «Итак, я в Куртавнеле под вашим кровом! Мы прибыли сюда вчера вечером, при чудной погоде. Небо было восхитительно ясно. Листья на деревьях одновременно отливали и металлическим, и маслянистым блеском, медунка казалась вся в завитках под косыми красными лучами солнца…».

В поместье семьи Виардо писатель не только работает, но и занимается физическим трудом, о чём сообщает хозяевам усадьбы: «Куртавнель очарователен, мы будем содержать его в самом кокетливом в мире виде…». И в подтверждение этому: «Нет более тростника! Ваши канавы вычищены, и человечество свободно вздохнуло. Но это не обошлось без труда. Мы работали в продолжение двух дней – и я имею право сказать мы, так как и я принимал некоторое участие. Если бы вы меня видели особенно вчера, выпачканного, вымокшего, но сияющего! Тростник был очень длинен, и его очень трудно было вырывать, тем труднее, чем он был хрупче. В конце концов дело сделано!»

В своих письмах Тургенев вновь и вновь возвращается к любимой теме природы: «Кстати, я забавлялся тем, что разыскивал в окрестностях деревья, которые имели бы физиономию, индивидуальность, и давал им имена; по вашем возвращении я могу вам их показать, если вы того пожелаете. Каштановое дерево, что во дворе, я прозвал Германом и подыскиваю ему Доротею. Есть берёза, которая очень похожа на Гретхен; один дуб окрещён Гомером, один вяз – любезным негодяем, другой – встревоженною добродетелью…» С юмором он сообщает: «Со вчерашнего дня я сделался матерью, мне теперь ведомы радости материнства. У меня есть семья! У меня три прелестные крошечные близнеца, кроткие, ласковые, милые, которых я сам кормлю и за которыми я хожу с истинным наслаждением. Это три крошечные зайчонка, которых я купил у одного крестьянина. Чтобы приобрести их, я отдал мой последний франк!»

В переписке с Виардо много внимания уделяется её концертной деятельности. Возможно находясь под впечатлением этого общения, Тургенев, покидая гостеприимный Куртавнель, оставит его хозяйке сюрприз – своё музыкальное произведение, о чём позднее напишет ей из Парижа следующее: «Добрый вечер. Как вы поживаете в Куртавнеле? Держу тысячу против одного, что вы не угадаете того, что… Но хорош же я, держа тысячу против одного – потому что вы уже угадали при виде этого лоскутка нотной бумаги. Да, сударыня, это я сочинил то, что вы видите, – музыку и слова, даю вам слово! Сколько это мне стоило труда, пота лица, умственного терзания, не поддаётся описанию. Мотив я нашёл довольно скоро – вы понимаете: вдохновение! Но затем подобрать его на фортепиано, а затем записать…»

«Значительную часть жизни Иван Сергеевич прожил за границей, но никто из прочитавших его многочисленные произведения, а тем более из знавших его лично, не станет сомневаться в том, что он был истинным патриотом, горячо любившим свою родину и твердо верившим в её будущее величие, в её общечеловеческое призвание…» – пишет автор биографического очерка «Иван Сергеевич Тургенев» (1883) Николай Плисский.

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с коллекцией «И. С. Тургенев (1818–1883)», которая к юбилею классика пополнилась новыми интересными изданиями. Коллекция позволяет ознакомиться с цифровыми копиями книг, архивных документов, статей из периодических изданий, изобразительных материалов, посвящённых жизни и творчеству писателя.