В Гатчинском районе Ленобласти полицией задержан наркоторговец с крупной партией зелья
28 октября в 13:20 в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков Главка совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области у дома 3 по Лесной улице в деревне Кирлово по подозрению в сбыте наркотических средств был задержан 33-летний местный житель.
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У него в ходе досмотра обнаружено и изъято наркотическое средство амфетамин массой почти 300 граммов. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков).
Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Полиция продолжает мероприятия по установлению иных фактов преступной деятельности задержанного.
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