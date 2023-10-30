Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

В Гатчинском районе Ленобласти полицией задержан наркоторговец с крупной партией зелья

28 октября в 13:20 в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков Главка совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области у дома 3 по Лесной улице в деревне Кирлово по подозрению в сбыте наркотических средств был задержан 33-летний местный житель.

Рубрики:  Криминал

У него в ходе досмотра обнаружено и изъято наркотическое средство амфетамин массой почти 300 граммов. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков).  

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ. 

Полиция продолжает мероприятия по установлению иных фактов преступной деятельности задержанного.