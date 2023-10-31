Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Где отключат свет 1 ноября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 1 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

01.10.23 с 08:00 до 20:00

Елизаветинское СП:

Ижора, Эду, Вероланцы,

Елизаветино (Николаевка частично)

 

01.11.23 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское СП

д. Большие Колпаны

Киевское шоссе, Терешковой,

30-лет Победы дома 7, 7а, в,

Очистные, водозабор, АТС,

мед. пункт

 

01.11.23 с 10:00 до 17:00

Пудостьское СП

д. Терволово

 

 

01.11.23 с 09:00 до 17:00

Таицкое ГП:

д. Новая.

 

01.11.23 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Авиатриссы Зверевой д. 4, 4 кор. 1, 6, 8, 8 кор. 2, 8 кор. 3, 10; ул. Генерала Кныша д. 9, 10, 11, 12, 12 кор. 1; детский сад №31.

 

01.11.23 с 09:00 до 14:00

Таицкое ГП:

д. Старицы, д. 1-30.