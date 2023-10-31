Где отключат свет 1 ноября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 1 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
01.10.23 с 08:00 до 20:00
Елизаветинское СП:
Ижора, Эду, Вероланцы,
Елизаветино (Николаевка частично)
01.11.23 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское СП
д. Большие Колпаны
Киевское шоссе, Терешковой,
30-лет Победы дома 7, 7а, в,
Очистные, водозабор, АТС,
мед. пункт
01.11.23 с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП
д. Терволово
Таицкое ГП:
д. Новая.
01.11.23 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Авиатриссы Зверевой д. 4, 4 кор. 1, 6, 8, 8 кор. 2, 8 кор. 3, 10; ул. Генерала Кныша д. 9, 10, 11, 12, 12 кор. 1; детский сад №31.
01.11.23 с 09:00 до 14:00
Таицкое ГП:
д. Старицы, д. 1-30.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.