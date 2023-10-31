Где отключат свет 1 ноября в Гатчинском районе

У мемориала «Сад памяти» на Румболовской горе, установленном в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем, Александр Дрозденко встретился с родственниками жертв теракта, где они говорили о делах, которые сохраняют память: мемориал, книги, «Сад памяти» и товарищество, где поддерживают друг друга.