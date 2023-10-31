В Гатчинском районе почтили память жертв политических репрессий

На акцию поминовения наших соотечественников, пострадавших в ходе массовых арестов, выселений и расстрелов в 1930-1950-е годы, собрались жители Гатчины и района - родственники пострадавших от репрессий, ветераны, представители районной администрации и общественных организаций, депутаты и духовенство.

На митинге выступили заместитель главы администрации Гатчинского района по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов и др.

Напомним, что День памяти жертв политических репрессий в России был установлен Постановлением Верховного Совета РСФСР 18 октября 1991 года и ежегодно отмечается 30 октября. Эта памятная дата напоминает нам о трагических страницах в истории страны, когда миллионы людей были необоснованно обвинены в преступлениях, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку и на спецпоселения, лишены жизни.