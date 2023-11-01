Судебные приставы Ленинградской области отметили профессиональный праздник

В приветственном слове руководитель Управления – главный судебный пристав Ленинградской области Александр Мосеенков поздравил коллег и ветеранов Службы с праздником, отметив, что сотрудники органов принудительного исполнения стоят на защите интересов государства и общества, обеспечивая исполнение судебных решений, безопасность и порядок в судах. «За прошедшие годы проделана большая, содержательная работа, направленная на совершенствование отечественной правовой системы, реализацию государственной политики в сфере исполнения судебных актов, укрепление гарантий безопасности и порядка, утверждение принципов справедливости» - подчеркнул он.

Поблагодарив коллег за ежедневный добросовестный труд, профессионализм и ответственность, главный судебный пристав региона выразил уверенность, что и в дальнейшем коллектив Управления будет добросовестно трудиться, уделять приоритетное внимание широкому внедрению передовых технологий, совершенствованию управленческих подходов к решению поставленных задач.

С Днём судебного пристава коллектив Управления поздравил заместитель начальника Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Григорий Галич.

Поздравления с профессиональным праздником прозвучали также от председателя постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской области по законности и правопорядку Олега Петрова.

За профессионализм, самоотдачу, бескорыстное служение долгу лучшие работники Управления были отмечены ведомственными наградами, почетным грамотами и благодарностями Губернатора Ленинградской области, Законодательного собрания Ленинградской области.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области