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Где отключат свет 3 ноября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 3 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

Елизаветинское сп

03.11.2023 с 08:00 до 20:00

п. Елизаветино

д. Николаевка (частично)

д. Ижора (Елизаветинское с/п)

д. Эду

д. Вероланцы

ТП-1374

 

Дружногорское гп

03.11.2023 с 09:00 до 20:00     

д. Лампово

д. Кургино

СНТ «Час пик»     

 

Новосветское сп

03.11.2023 с 09:00 до 20:00

п. Пригородный, ул. Ленэнерго, ул. Центральная, ул. Энергетиков

 

Кобринское сп

03.11.2023 с 09:00 до 18:00

п. Карташевская, ул. Труда, Парковая, Красная, Будённого, Победы       