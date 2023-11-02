Где отключат свет 3 ноября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 3 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
Елизаветинское сп
03.11.2023 с 08:00 до 20:00
п. Елизаветино
д. Николаевка (частично)
д. Ижора (Елизаветинское с/п)
д. Эду
д. Вероланцы
ТП-1374
Дружногорское гп
03.11.2023 с 09:00 до 20:00
д. Лампово
д. Кургино
СНТ «Час пик»
Новосветское сп
03.11.2023 с 09:00 до 20:00
п. Пригородный, ул. Ленэнерго, ул. Центральная, ул. Энергетиков
Кобринское сп
03.11.2023 с 09:00 до 18:00
п. Карташевская, ул. Труда, Парковая, Красная, Будённого, Победы
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