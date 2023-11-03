Ленобласть – среди самых читающих регионов России

«Проект, с которым Ленинградская область участвовала в конкурсе, направлен на популяризацию книги и чтения среди подрастающего поколения. Форум «Книжный Выборг» — это уже добрая традиция для Ленинградской области, где встречи писателей с детьми превратились в занимательное и дружеское общение. В этом году он проходил в четвертый раз. Кроме презентации книжных новинок, на площадке форума прошли встречи писателей с детьми, мастер-классы, дискуссии и исследования», – рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

В тройку лауреатов конкурса «Самый читающий регион-2023» также вошли Нижегородская область и Ставропольский край.

Конкурс «Самый читающий регион» проводится Российским книжным союзом при поддержке Минцифры России и Президентского фонда культурных инициатив. В этом году участие в конкурсе приняли все 89 субъектов Российской Федерации. Каждый из них поделился оригинальными и успешными практиками по продвижению книги и чтения.

Ленинградская область проводит Международный форум «Книжный Выборг» с 2020 года, цель которого – популяризация книги и чтения среди подрастающего поколения. Площадкой проекта в 2023 году стала библиотека Алвара Аалто в Выборге.

Благодаря проводимым мероприятиям количество читателей библиотек в Ленинградской области в 2022 году выросло на 40 600 человек и составило 579 тысяч человек. С 2019 года в регионе ведется работа по созданию модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». В 2022 году в регионе открылась шестая модельная библиотека.