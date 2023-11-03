Победы «На берегах Невы»
Долгожданные осенние каникулы стали отличным поводом для участия в масштабном фестивале «На берегах Невы». Ученики Гатчинской школы №11 в очередной раз вернулись с победой.
Рубрики: Культура
Международный конкурс–фестиваль «На берегах Невы» проходил в Санкт-Петербурге с 1 по 3 ноября в нескольких творческих номинациях. Морские кадеты - ученики Гатчинской школы №11 представили на суд профессионального жюри свое вокальное и инструментальное мастерство.
По итогам конкурса звания лауреата I степени в номинации «Эстрадный вокал» удостоен Владислав Резников. Лауреатами III степени стали: солист Алексей Золотарев, дуэт «Мама23» и трио «НЭВЭЛЭР». Все ребята занимаются в классе начального эстрадного мастерства школы №11 - руководитель Михаил Шиловский, концертмейстер Евгений Логашов.
Диплом Лауреата I степени в номинации «Инструментальное исполнительство» вручен Андрею Чернову (руководитель Михаил Шиловский, педагог Анатолий Мещеряков).
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